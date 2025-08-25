95 detenidos por yihadismo en 2025, casi un tercio en Cataluña, y aumentan los menores

Un total de 95 personas han sido detenidas en lo que va de año por su supuesta relación con el terrorismo yihadista, de las cuales casi un tercio han sido arrestadas en Cataluña, según los datos del Ministerio del Interior, que reflejan también un aumento en el número de menores, con ocho detenidos.

De esas 95 personas, 84 fueron detenidas en España y 11 en el extranjero en el más del medio centenar de operaciones llevadas a cabo en estos ocho primeros meses del año que elevan a 1.357 el número de arrestados desde los atentados del 11M de 2004.

Desde Fuensalida (Toledo) a Crevillente (Alicante), pasando por Melilla, Leganés (Madrid), Padrenda (Ourense) o Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), las operaciones se han desarrollado en doce de las diecisiete comunidades autónomas, además de en la ciudad melillense.

También, y en colaboración con otras policías, las fuerzas de seguridad españolas ha participado en operaciones contra el terrorismo yihadista en Cuenca (Ecuador), Portugal, Reino Unido, Francia y Bélgica.

Preocupan los menores y su radicalización online

Han sido ocho los menores detenidos hasta el 24 de agosto. De ellos, una chica de nacionalidad española arrestada en la localidad valenciana de Cheste, y tres chicos en Fuensalida (Toledo).

A los especialistas en la lucha contra el terrorismo les preocupa el aumento de los menores radicalizados con los postulados de la yihad. Su número ha crecido desde la pandemia de la covid-19, toda vez que el confinamiento dejó a los menores más horas expuestos al mundo "online".

Porque, además, los contenidos yihadistas han migrado a las redes sociales más usadas por los jóvenes, a las que los investigadores prestan especial atención.

No hay un perfil concreto del menor radicalizado, porque en las diferentes operaciones policiales se han encontrado tanto españoles conversos sin injerencia familiar para llegar a esa conversión, como menores procedentes de un entorno muy humilde o jóvenes de clase media alta.

De todos modos, todos ellos saben moverse en internet a niveles que permiten eludir el control paterno.

Cuatro mujeres detenidas, dos con una "academia de la yihad"

Desde el 1 de enero a la actualidad han sido arrestadas cuatro mujeres, una de ellas menor, en concreto la detenida en Cheste.

El pasado 30 de mayo la Policía Nacional informaba de la detención en Madrid de dos hermanas de 19 y 21 años por un delito de adoctrinamiento terrorista por la creación de una plataforma virtual que, bajo el pretexto de enseñar religión a otras mujeres musulmanas, funcionaba como si fuera una "academia de la yihad".

Respecto a la nacionalidad de los arrestados en lo que va de años, predominan los españoles, seguidos de los marroquíes, aunque también han sido arrestados sirios, argelinos, pakistaníes, tayikos y libaneses, pero también un ucraniano, un palestino, un belga y un portugués.

Las operaciones con más detenidos

Entre las operaciones con mayor número de detenidos este año figura la llevada a cabo por la Guardia Civil y de la que se informó a primeros de febrero en la que fueron arrestadas once personas, siete de ellas en las provincias de Pontevedra y Madrid consideradas "influencers yihadistas".

Varios de ellos colaboraban de manera intensa en tareas de captación y proselitismo en internet, y algunos contaban con decenas de miles de seguidores.

Con apariencia de vídeos y publicaciones sobre entrenamiento físico, como la calistenia y la defensa personal, incluían consignas de adoctrinamiento en el ideario yihadista.

Otra de las operaciones más numerosas fue la que explotaron en marzo la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, en colaboración con agentes italianos, y que supuso la desarticulación de una organización radical pakistaní que promovía la comisión de acciones violentas, con diez detenidos en Barcelona y uno en Piacenza (Italia).

La red, que ya había seleccionado posibles objetivos en Europa, impartía a través de canales cifrados consignas que promovían el asesinato y la decapitación de las personas que fueran en contra de su doctrina.

Los últimos detenidos en lo que va de año por su vinculación con el terrorismo yihadista lo fueron a mediados de este mes. Se trata de dos hombres de origen marroquí de 26 y 24 años arrestados por la Policía Nacional en Vallfogona de Balaguer (Lleida).

Para uno de ellos, muy radicalizado, el juez de la Audiencia Nacional decretó su ingreso en prisión.

1.357 detenidos desde los atentados del 11M

Según los datos del Ministerio del Interior, desde los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, la mayor masacre terrorista en Europa, han sido arrestadas por las fuerzas de seguridad españolas 1.357 personas -1.200 en España y 157 en otros países-.

Este año, con datos actualizados a mediados de este mes, los 95 detenidos hasta ahora han superado las cifras de los dos años anteriores, ya que en todo 2023 fueron capturadas 90 personas por su vinculación con el terrorismo yihadista y en 2024 un total de 89.

En cualquier caso, en estos tres últimos años se ha observado un importante incremento de detenidos en relación a los ejercicios anteriores, ya que en 2020 -año de la pandemia- se produjeron 38 arrestos, al año siguiente 40 y en 2022 se detuvo a 51 personas.