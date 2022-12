Junqueras avisa tras la reforma de la sedición: “Organizar un referéndum no está en el Código Penal”

Oriol Junqueras ha conseguido la reforma del Código Penal tal y como pretendía, con la supresión de la sedición y la rebaja de las penas por malversación (los dos delitos por los que fue condenado él y el resto de responsables del “procés”, por lo que verán rebajadas sus condenas y podrán volver a optar a cargos públicos más pronto que tarde), y ya piensa en el siguiente paso: el referéndum. En las últimas horas, su partido ha anunciado su nueva hoja de ruta, que pasaría por celebrar una votación y que la independencia se declarase si consigue el 55% de los apoyos y una participación del 50% del censo. El objetivo es que ese referéndum sea pactado con el Estado porque es la vía “más fácil”, pero Junqueras tampoco descarta la vía unilateral y avisa, tras la reforma penal: “Organizar un referéndum no está en el Código Penal. Por tanto, no es un delito”.

Es decir, a 48 horas de que se consume la supresión de la sedición y se rebajen las penas por malversación (este jueves se celebra el debate final en el Congreso), Junqueras ya muestra sus intenciones de volver a repetir los episodios del 2017 y agita el fantasma de una nueva votación unilateral. “Esquerra defiende todas las vías democráticas, que son todas las vías que permiten que la ciudadanía vote y decida sobre su futuro”, ha señalado en una entrevista en “La2″.

En el Gobierno y en el PSOE defienden con contundencia que no se va a celebrar ningún nuevo referéndum en Cataluña pese a las reformas legales porque, según sostienen, todavía quedan instrumentos para proteger la unidad de España, como el delito de rebelión en el Código Penal y el artículo 155 en la Constitución para intervenir la Generalitat. En este sentido, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha querido salir este mismo martes al paso de cualquier opción de referéndum, tal y como propone Esquerra. “El referéndum es contrario a nuestra Constitución y no se puede celebrar. Tampoco es una solución porque es divisiva y solo cronificaría el conflicto”, ha señalado. Poco después, Patxi López, portavoz en el Congreso, ha dicho que “radicalmente” no se aceptará ningún referéndum.

De esta manera, Gobierno y Esquerra, como es natural, tratan de proyectar distintas lecturas sobre el acuerdo que han alcanzado para la sedición y la malversación. Mientras el Gobierno asegura que el Estado continúa blindado frente a desafíos a la legalidad y asegura que la reforma legal beneficia a la sociedad catalana porque desinflama la crisis política, en Esquerra dan un golpe de efecto con la propuesta de un nuevo referéndum que despierta los fantasmas del 2017 y dan a entender que saldrá más barato sin la sedición y la rebaja de las penas por malversación.