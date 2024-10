El 70% de los españoles exige más fondos para las Fuerzas Armadas

Aunque no es su Día grande, las Fuerzas Armadas son uno de los principales alicientes de la Fiesta Nacional y el motivo por el que muchos ciudadanos llenan las calles del centro de Madrid para ver a los militares y sus medios. Y es que la gran mayoría de los españoles no solo les apoya, sino que también se sienten seguros sabiendo que están siempre disponibles. Así se desprende de una encuesta de NC Report para LA RAZÓN, que deja claro también que son más los que piden que el gasto militar siga incrementándose. Eso sí, entre los votantes socialistas esta última idea no cala demasiado pese al empujón que el Gobierno de coalición le está dando al presupuesto de Defensa con el objetivo de alcanzar, en 2029, el 2% del PIB.

En concreto, la opinión del 89,9% de los encuestados sobre los dos ejércitos y la Armada es buena o muy buena, frente a un escaso 7,3% que las rechaza. Un apoyo que supera el 90% entre los votantes de los diferentes partidos, salvo entre los de Sumar, donde desciende al 72,5%.

Y la opinión es buena principalmente porque valoran su total disponibilidad para actuar ante cualquier crisis –más allá de sus misiones tradicionales–, como ya demostraron contra el coronavirus o en el volcán de La Palma. Por ello, el 87,2% de los españoles asegura sentirse seguro sabiendo que puede contar con los militares, una idea que apoyan al 100% los votantes del PP y Vox, mientras que en el caso de los del PSOE esa tranquilidad la siente el 85,7%. En cuanto a los electores de Sumar, solo el 75% dice sentirse seguro.

Por ello, son mayoría los que reclaman que el gasto militar siga aumentando. En concreto, un 69,7% frente al 22,6% que lo rechaza. Y es aquí donde más diferencias hay entre simpatizantes de derecha e izquierda. Por un lado, el incremento tiene el visto bueno del 100% de los votantes de Vox y del 89,5% de los del PP, mientras que únicamente el 36,6% de los fieles socialistas ve con buenos ojos que el presupuesto de Defensa mantenga la senda de crecimiento que se ha marcado el Gobierno. En el caso de Sumar, ninguno lo apoya.

Este aumento de fondos va principalmente dirigido a impulsar los grandes programas de armamento con los que los militares cumplen sus misiones (submarinos S-80, blindados 8x8, fragatas...), una inversión que apoya el 61,4% de los encuestados pero que, al igual que con el gasto global, difiere según al partido al que se vote: el 95% de los electores de Vox y el 84,2% de los del PP la aprueban, porcentaje que cae hasta el 29,6% en el caso de los simpatizantes del PSOE y al 0% entre los de Sumar.

Mientras, en lo que se refiere a algunas de las misiones más de actualidad de las Fuerzas Armadas, un 65,3% de los españoles aprueba, por ejemplo, el envío de tropas españolas al Flanco Este con la OTAN para ejercer de fuerza de disuasión frente a Rusia, apoyo que, salvo en el caso de Sumar, supera el 71% entre los votantes del resto de partidos.

En el caso de la misión de la ONU en Líbano, liderada actualmente por España y con tropas españolas en medio de un fuego cruzado entre Israel y Hizbulá, algo más de la mitad de los ciudadanos (53,6%) reclama su fin tras 18 años. Solo uno de cada tres (36,4%) aboga por su continuidad. El cierre de esta operación es la respuesta mayoritaria entre los votantes de los diferentes partidos, salvo entre los del PSOE, pues el 57,1% cree que los cascos azules deben seguir patrullando el sur del país y la tensa frontera con Israel. Eso sí, un 78,5% de los encuestados teme que conflictos como el de Ucrania o el de Oriente Medio se contagien a otros países, opinión mayoritaria entre los simpatizantes de las distintas formaciones.

Por otra parte, también es abrumadora la mayoría de españoles que apoya la formación militar de Doña Leonor (al 81,2% le parece bien o muy bien), destacando que entre los votantes de Sumar hay un 31,7% que la ve con buenos ojos.

Esta es la radiografía que hacen los ciudadanos de los protagonistas del acto central del Día de la Fiesta Nacional, una celebración que goza del apoyo del 82,1% de los españoles, frente a un 10,5% que la rechaza. Un apoyo que, de nuevo, supera el 92% entre los electores de PP, Vox y PSOE, mientras que solo el 22,5% de los de Sumar la defiende.

Por último, el sondeo también desvela la nota que los ciudadanos ponen a la ministra de Defensa, Margarita Robles: un 4,4. Únicamente aprueba entre sus votantes, los del PSOE, con un 5,5, y roza el aprobado entre los de Sumar: 4,8. Los del PP le dan un 4 y los de Vox, solo 2,3 puntos.