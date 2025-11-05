74 españoles cumplen condena en cárceles marroquíes, la mayoría por asuntos de narcotráfico

Un total de 74 españoles cumplen condena, la mayoría por delitos de narcotráfico, en cárceles marroquíes, aunque no representan la población reclusa extranjera mayoritaria. Según un informe de la Delegación General de Administración Penitenciaria y Reinserción, el número de reclusos en las cárceles xdel vecino país ascendía a 95.685 al 30 de septiembre, incluidos 1.598 extranjeros (102 mujeres y 1.496 hombres).

Los presos procedentes de países africanos representan la mayor proporción de extranjeros, con 1.228, lo que supone aproximadamente el 77% del total de presos extranjeros en Marruecos. Los senegaleses encabezan la lista con 306 reclusos, seguidos por los argelinos con 94, los tunecinos con 24, los libios con 7, y los egipcios y mauritanos con 12 cada uno. Los ciudadanos europeos representan el 18% del total de detenidos extranjeros, suman287 presos. Francia encabeza la lista con 102, seguida de España con 74 y los Países Bajos con 31.

Hay 41 presos asiáticos, entre ellos sirios, iraquíes, saudíes, yemeníes, palestinos, chinos e israelíes, lo que refleja la diversidad de nacionalidades asiáticas en las cárceles marroquíes.

Por último, hay 24 detenidos procedentes de América en prisiones marroquíes, 11 de ellos brasileños. El informe también indica la presencia de 18 detenidos con doble nacionalidad, sin especificar cuál.