El juez empieza a calcular los fondos que se habrían malversado con la asesora de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha librado oficio para que desde la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno se "remita, de forma íntegra y debidamente documentada y detallada, toda información" de los viajes realizados por la asesora de la mujer de Pedo Sánchez en Moncloa. Durante los últimos siete años, desde que fue nombrada directora de Programas en julio de 2018 y hasta la actualidad.

La dos, la pareja del jefe del Ejecutivo y Cristina Álvarez, tendrán que remitir sus pasaportes "con el fin de precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizadas por ambas".

El instructor del "caso Begoña Gómez" avanza en la cuantificación de los caudales públicos que se habrían malversado con las gestiones que realizó Cristina Álvarez de la cátedra extraordinaria que codirigía la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Por ello, quiere tener el listado de todos los desplazamientos "sufragados con fondos públicos", concretándose "los destinos" y el "pago de dietas, gastos de representación (comidas, transportes)" que se abonasen. Así como el "uso de medios públicos" que habría hecho la asistente de la mujer de Sánchez, tales como el "coche oficial o servicio de chófer".

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid quiere tener en cuenta todas las "órdenes de comisión de servicio, autorizaciones de desplazamiento, facturas o justificantes de pago" relativos al desempeño de Álvarez como asesora gubernamental al servicio de Gómez.

En este nuevo auto, además, el juez Peinado pregunta si la asistente tenía algún empleado a su servicio, que colaborase con ella en la asistencia de la esposa de Sánchez. Solicita así a Moncloa que "remita datos de posibles personas dependientes jerárquicamente" de Álvarez.