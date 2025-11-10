Acceso

Ábalos y Koldo piden personarse como perjudicados en el "caso Leire Díez"

Sienten que la exmilitante socialista les habría agraviado con sus presuntas maniobras de fontanería política

Koldo García (d) junto al entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos (i)
Koldo García (d) junto al entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos (i)Manuel BruqueAgencia EFE
Álvaro Olloqui
Madrid Creada:
Última actualización:

José Luis Ábalos y Koldo García reclaman al instructor del "caso Leire Díez" que les permita personarse como perjudicados por las presuntas maniobras que habría llevado a cabo la exmilitante del PSOE, tal y como ha podido saber LA RAZÓN de fuentes jurídicas.

El exministro socialista y su antiguo asesor en Transportes Koldo García se sienten agraviados por la actuación de la bautizada como "fontanera" de Ferraz.

*Estamos ampliando*

