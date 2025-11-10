Tribunales
Ábalos y Koldo piden personarse como perjudicados en el "caso Leire Díez"
Sienten que la exmilitante socialista les habría agraviado con sus presuntas maniobras de fontanería política
José Luis Ábalos y Koldo García reclaman al instructor del "caso Leire Díez" que les permita personarse como perjudicados por las presuntas maniobras que habría llevado a cabo la exmilitante del PSOE, tal y como ha podido saber LA RAZÓN de fuentes jurídicas.
El exministro socialista y su antiguo asesor en Transportes Koldo García se sienten agraviados por la actuación de la bautizada como "fontanera" de Ferraz.
*Estamos ampliando*
✕
Accede a tu cuenta para comentar