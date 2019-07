Abascal advierte a Sánchez: “Seremos un obstáculo insalvable para usted y sus aliados”

El líder de Vox, Santiago Abascal se estrenó en la tribuna de oradores con un discurso reivindicativo de los valores de España, en defensa de sus electores que dijo “nos han votado para que defendamos la manera de disentir”; reivindicó a las clases medias y la España que madruga y fue muy tajante contra la inmigración ilegal. Antes de comenzar, tuvo un recuerdo para los guardias civiles heridos en la frontera de Melilla y recordó que lo ocurrido no era un hecho aislado sino un fenómeno repetido por la pasividad del actual del gobierno.

Abascal destacó cómo Pedro Sánchez “nos ahorró la hipocresía” al no citarles en su particular ronda de contactos en busca de apoyos de investidura que consideró más “propia de las repúblicas”. Asimismo, le acusó de poner contra Vox un “cordones sanitarios” o someterles al “apartheid”. Ante una posible abstención patriótica en la investidura de Sánchez, Vox dijo que su partido es el más lejano del proyecto de Sánchez y le dijo “se sentirá orgulloso, yo también”. Se refirió a los “socios” del candidato a la investidura como “comunistas viejos y nuevos, separatistas, chavistas y golpistas que pretenden la ruptura de la soberanía nacional y el cambio de régimen” y acusó al líder socialista de amenazar la unidad nacional, llevar a cabo un cambio de régimen y llevarse por delante la monarquía parlamentaria. “Prefiere a Otegi antes que Ortega Lara”.

Combativo, Abascal le espetó que le echaron del PSOE porque “no querían que gobernara con separatistas” y ahora “lo hará con el silencio cómplice de todo el PSOE”. Sánchez no pidió la abstención de Vox, y evitó en todo momento hacerle una réplica al líder de Vox que empleó su turno de palabra para atacar a PP y Cs por sus acuerdos autonómicos. “Seremos un obstáculo insalvable para usted y sus aliados”, le dijo el líder de Vox.

El presidente de la formación verde esgrimió algunos de los puntos de su programa electoral y aseguró que en Vox “nos oponemos a la inmigración ilegal” y a modo de ejemplo destacó que “una nación sin fronteras no es una nación, igual que una casa sin paredes, no es un hogar”. Vox reivindicó que “han venido para quedarse” y que no permitirán que “los enemigos de la unidad nacional sigan utilizando los elementos del estado para atentar contra ello”.