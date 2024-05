Adrián Vázquez concurrirá en las listas del PP al Parlamento Europeo

El que fuera secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, concurrirá en la candidatura del PP a las elecciones al Parlamento Europeo. Lo ha comunicado él mismo a través de sus redes sociales asegurándolo con "orgullo". "En un momento crítico de nuestra democracia hay que estar del lado de la defensa del Estado de derecho y los valores fundacionales de la Unión". Vázquez considera que "hoy, el PP es la única alternativa política capaz de reconstruir nuestra convivencia cívica y constitucional" por lo que con ello ha anunciado que concurrirá concurriré en sus listas al Parlamento Europeo "para contribuir a ese objetivo". También ha agradecido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "la confianza depositada en mí y el reconocimiento a mi trabajo de estos años".

Vázquez había intentado que los naranjas se integrasen en las listas del PP a las elecciones catalanas y europeas una negociación que llevó a cabo con la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, y que no fue finalmente posible debido a las tensiones internas de Cs, sobre todo en Cataluña, que no estaba dispuestos a perder la marca y diluirse en las siglas del PP. Esto hizo que Vázquez pusiera a disposición del partido naranja su cargo porque no podía ofrecer su compromiso a una causa en la que, dijo, que ya no creía, ni tampoco quería ser un "obstáculo" para sus compañeros.

Tras su marcha se dio por hecho que el eurodiputado naranja preparaba su desembarco en el PP, como así ha sido, aunque evitó confirmarlo en ese momento.

El que fuera parlamentario por Ciudadanos se convirtió en el eurodiputado más joven en acceder a una presidencia de una comisión de la Cámara comunitaria. Presidió la Comisión sobre Asuntos Jurídicos que debía resolver el suplicatorio del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Hace un año, cuando se le preguntaba si había tomado el mando de la formación naranja para así fichar por otro partido más adelante dijo que "no" y que "no entendía la pregunta" porque, aseguraba entonces que "cuando una persona coge el proyecto en un momento de dificultad para rescatar el espacio de centro liberal es para eso.

Cuando dejó su puesto en Cs aseguró que seguiría trabajando en Europa, aunque no quiso desvelar en ese momento de qué forma pero no era la primera vez que se especulaba con la posibilidad de que fuera en las listas populares.

El PP ha apostado por la integración de miembros de Cs con el fin de ensanchar y unir el centro derecha ya que aseguran que hay que ser "generosos".