Almaz Ezcurra, la escriba que pisa fuerte para coger mando en Génova

No hubo dudas a la hora de elegirla para la función que desempeñará. Y ahora todas las miradas se posan en ella. Porque, aunque a bombo y platillo sonó el nombre de Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno como «padres» de la ponencia política del PP para el XXI Congreso Nacional del PP, lo cierto es que la «fontanera» del ideario político del que beberá el partido es Alma Ezcurra. Sin estar en la primera línea, sí es una «pata negra» del PP. Y su nombre es muy conocido tanto en la organización madrileña como en la delegación de los populares en Bruselas.

La «guardiana» de la ponencia política del PP ha participado desde 2010 en la redacción de todos los programas electorales del partido. Es por eso que, ahora, la tarea que Feijóo le ha encargado no le es ajena, aunque sí será un desafío: unir en un mismo documento a todas las almas que conviven en el PP con el fin de que todos se encuentren cómodo con unos mínimos consensos.

Feijóo le "roba" a Ayuso su fichaje

Ezcurra (Madrid, 1986) es quien hizo –junto a Alfonso Serrano como «maestro de ceremonias» del congreso– que el PP de Madrid no levantara la voz al no ver a ninguno de los suyos ni en la ponencia política ni en la de estatutos.

Una de las últimas responsabilidades públicas que ha ocupado, precisamente, fue a favor de que Ayuso lograse su mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas.Allí, cuentan sus colaboradores, «se empapó» de la cultura del partido.

Muy destacada fue también su intervención contra la amnistía desde la Asamblea de Madrid, que no pasó desapercibida en Génova. A partir de ahí, Feijóo la reservó el tercer puesto para la lista de las elecciones europeas. Por delante de históricos en esa candidatura.

Vinculada en un primer momento al «aznarismo», por haber trabajado como becaria en la fundación Faes, pronto dio el salto a Génova como asesora en el departamento de Estudios y Programas, con Mariano Rajoy como presidente del PP.

Desde joven ha ocupado puestos de responsabilidad y ha pasado de la administración local a la autonómica y, como último destino, a la europea. Con tan solo 26 años acompañó a Mariano Rajoy en el gabinete de Presidencia de Moncloa, desde 2014 hasta la moción de censura, pasando también por el departamento de Educación. Recuerda esa etapa como «su mayor honor». Pero ya antes integró el gabinete de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid y pasó por la consejería de Sanidad de la Comunidad.

Hoy es coordinadora general del nuevo think-thank impulsado por Feijóo para ocupar el espacio de FAES. Es el laboratorio de ideas que canaliza las propuestas de la sociedad civil y que sirven al PP para reforzar su hoja de ruta. De ahí que la mayoría del trabajo para el congreso del PP esté ya hecho. Ezcurra cuenta con respaldo y predicamento en los territorios. Y su nombre ha calmado a los sectores más conservadores del partido.

El texto ideológico lleva sin tocarse desde 2017, y en el aire queda la pregunta sobre cómo se afrontará la presión que ejerce Vox por la derecha. Desde la dirección explican que sobre el papel no quedarán fijadas las políticas de pactos, ni con Vox ni con Junts ni con PNV. «Se trata de hablar del PP y no de Vox. Lo que hagan los demás no entra dentro del ámbito de competencias nuestro, ni en nuestro objetivo ni en nuestra motivación», defiende Juan Manuel Moreno.

Alma Ezcurra es hoy uno de los «ojos derechos» de Feijóo. A ella se dirigió el pasado lunes, ante la Junta directiva del PP que ratificó su nombre como ponente política. «Cuando Alma habla, se la entiende». «Es muy clara y le gusta hablar de política y no centrarse en los políticos», explican en su entorno, donde destacan su perfil técnico y polivalente. En los últimos días, su nombre suena en todas las quinielas de cara a los cambios que tiene en mente Feijóo.