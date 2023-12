Alsina certifica el problema de Sánchez con las críticas: "Si en una tertulia hay más que le critican que le alaban, dice que falta pluralismo"

Carlos Alsina dedicó parte de su monólogo de este martes a comentar el problema que ha demostrado tener Pedro Sánchez con la prensa después de que defendiese en su nuevo libro, Tierra firme, que nuestro país padece lo que según es un "problema de pluralismo político" ya que, asegura el líder del PSOE, "la España progresista no está representada en los medios de comunicación".

El director de "Más de Uno" ha imaginado al presidente poniendo un programa de televisión, como podría ser "El Hormiguero", o una tertulia de radio, como la del matinal de Onda Cero, y, en su cabeza, señaló, "si hay más comentaristas que le critican que aquellos que le alaban" Sánchez concluye que "falta pluralismo y la cosa no está equilibrada".

Y se pregunta retóricamente Alsina, "¿habrá probado el presidente a hacer zapping? Igual en la otra cadena en la misma hora es todo lo contrario, o en otra tertulia a la misma hora". Porque, advierte, "esta es la confusión deliberada" con respecto a la libertad de prensa "en que vive quién tiene en poder ejecutivo, que es pretender que pluralismo consiste en que haya cuotas en las tertulias", lo que para el presidente se debería traducir en "mismo número de pedristas que de críticos con el pedrismo".

"No, el pluralismo no es", insistió Alsina en su monólogo diario. El pluralismo, argumentó, es que existan programas y medios de comunicación de distinta ideología, y no "que las tertulias tengan cuotas". El presentador de Más de Uno aludió a que detrás de estas polémicas palabras del líder socialista sobre las prensas puede estar "el empeño que tienen los gobiernos de colocar gente afín en las tertulias (...) todos los han hecho".

Seguidamente, volvió a subrayar Alsina que el pluralismo en el panorama mediático de un país en contra de lo que piensa Sánchez, consiste en que "haya distintos, pues como ocurre en el Congreso, hay pluralismo político porque hay grupos, composiciones distintas", aunque después advirtió críticamente de que siempre hay uno, la excepción, que en el caso de la política es "el Grupo Socialista en el que todos piensan lo mismo".

Se refirió Alsina ante los micrófonos a las palabras de Sánchez el lunes durante la presentación de su libro con las que afirmó que le sorprendió, tal y como contó, que en "El Hormiguero" le dijeran que la mayoría de los comentaristas eran socialdemócratas.

"Yo creo que le sorprendió porque en su cabeza no cabe que se puede ser socialdemócrata, o socialista, o de izquierdas y no compartir su manera de liderar el país y de conducirse en política. Pero créame presidente, sí que es compatible. Se puede ser de izquierdas, progresista, socialista y no compartir muchas de las cosas que usted... La impunidad de Puigdemont, por ejemplo, no tiene nada de progresista", dijo al respecto el reconocido periodista radiofónico.