El mosqueo de la juez por el informe que exculpa al hermano de Sánchez: "Jamás he visto un informe de la Agencia Tributaria no firmado por nadie"

La magistrada Beatriz Biedma, que investiga al hermano de Pedro Sánchez por tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude fiscal se mostró extrañada -en su interrogatorio a una de las autoras del informe de Hacienda que exculpa a David Sánchez de delito fiscal- de que ese dictamen se remitiese a su jugado sin identificar a los técnicos que lo firmaban. En la comparecencia como perito de Clara Isabel Santos el pasado día 8, la instructora escuchó cómo ratificaba sus conclusiones, pero con sus preguntas insistió una y otra vez en lo insólito que le parecía que ese informe se enviase sin tan siquiera membrete de la Agencia Tributaria y sin firmar.

"¿Por qué razón presentaron el informe sin membrete de la Agencia Tributaria y sin estar firmado por una persona en concreto?", le preguntó nada más comenzar la comparecencia. "Desde que se firmó el convenio entre la Agencia Tributaria, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial se envían (los informes) de manera telemática en Badajoz y siempre de la misma manera y sin firmar. Lo venimos haciendo así y nunca hemos tenido ningún tipo de conflicto con estas remisiones", explicó la perito.

"Es un informe pericial y si ustedes me mandan un informe que no tiene nombre ni fecha yo necesito saber quién lo ha hecho para que ustedes lo ratifiquen o para que les requiera algún tipo de aclaración", le recordó la magistrada. "Yo nunca jamás he visto un informe de la Agencia Tributaria cuando le hemos pedido algún tipo de valoración o información que no estuviera firmado por nadie", dejó claro Biedma. "Por eso le pregunto por qué razón en este caso no se firmó", volvió a insistir. "Esto nosotros no lo tratamos como una pericial, porque no se nos pidió que ejerciéramos como peritos en un procedimiento", replicó Santos. Lo que recibieron, dijo, fue un "requerimiento de información y como tal lo tratamos".

"¿Usted normalmente como delegada especial hace informes?", le preguntó entonces la instructora. "No, lo hace la oficina de comunicaciones que está adscrita a la Delegación Especial". "¿Y materialmente quién lo ha hecho?", volvió a la carga la juez. "Nosotros tres".

"¿Y en el tiempo que lleva en el cargo cuántos informes de este tipo ha hecho?". "¿Confeccionar así un informe así tan largo de contestación a un juzgado? Pues ninguno porque nunca habíamos tenido una petición similar a esta". "Entonces ¿este es el único que usted ha suscrito como autora material?", quiso saber la juez. "Es el único que me han pedido que identifique", afirmó la perito, "pero colaborar en la contestación de otras peticiones sí he colaborado".

La perito ratificó íntegramente las conclusiones del informe y la inexistencia de indicios de delito tributario por parte del hermano de Pedro Sánchez, entre otras cuestiones porque Hacienda considera que aunque David Sánchez hubiera estado obligado a cotizar en España mientras mantenía su residencia en Portugal las cuotas no ingresadas no superarían en ningún caso el umbral del delito fiscal (establecido en 120.000 euros).

"Con los datos que tenemos, no", subrayó Santos, que dejó claro que al no haber llevado a cabo actuaciones de comprobación han elaborado sus conclusiones con la información fiscal sobre David Sánchez incluida en la base de datos de la Agencia Tributaria.

Asimismo, justificó por qué no vieron necesario iniciar un expediente de comprobación, un paso que -explicó- se da cuando se trata de "perfiles de riesgo". En 2021 y 2022, los primeros en los que David Sánchez declaró como no residente -aseguró- "las cuantías que se correspondían con su IRPF eran en su caso a devolver, por lo que no existía un riesgo fiscal relevante".

"¿Después de esto han iniciado algún tipo de actuación de comprobación?", preguntó Biedma. "No, estando el expediente judicializado no", replicó la perito. A preguntas de la defensa de David Sánchez, especificó que en el caso de que hubiese hecho la declaración del IRPF en España al aplicarle las deducciones por hijo (fue padre en 2022) la cuota se habría reducido.