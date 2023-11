Las amenazas a Sánchez de sus socios independentistas y nacionalistas en la investidura: "No apoyaremos ninguna iniciativa que su Gobierno presente"

Pedro Sánchez es ya el nuevo presidente del Gobierno de España tras ser apoyado en la segunda jornada de la investidura por Sumar y los partidos independentistas y nacionalistas con representación en el Congreso.

Los portavoces de la mayoría de sus socios han dirigido distintas amenazas o advertencias al líder del PSOE durante las dos jornadas que ha durado la sesión con las que han querido hacer ver que su apoyo en ningún caso está asegurado y queda pendiente del cumplimiento o no de los acuerdos alcanzados con cada fuerza política a cambio de sus votos.

Concretamente, Nogueras (Junts), Aizpurua (EH Bildu), Valido (CC), Esteban (PNV) y Rufián (ERC) han querido recordarle a Sánchez lo imprescindible de cumplir las medidas suscritas y algunos incluso han criticado decisiones pasadas o futuras del antiguo y nuevo Gobierno, de la amnistía a su apoyo al 155.

Bildu

La portavoz de la izquierda abertzale, Mertxe Aizpurua, ha adelantado a Sánchez que durante la recién estrenada legislatura actuarán "con la máxima ambición y exigencia" para alcanzar sus históricos objetivos políticos y que los socialistas podrán contar con ellos "para conquistar derechos y libertades", pero nunca "para retroceder en ellos".

"Que hoy le apoyemos no significa que nos debamos a su Gobierno", ha aseverado la diputada de EH Bildu, para después remarcar que el apoyo de sus seis diputados en la investidura "no es un cheque en blanco", sino "una oportunidad, una invitación, en términos de compromiso histórico", en referencias a los tradicionales retos de su espacio político con los que busca profundizar en la autonomía de gobierno de la región vasca.

Junts

La portavoz de Carles Puigdemont en Madrid, Miriam Nogueras, ha comenzado su turno de palabra ofreciéndole "un consejo que no tiene obligación de seguir", con evidentes rasgos de amenaza, a Pedro Sánchez: "Con nosotros, no tiente la suerte porque no le servirá".

Seguidamente, ha criticado las palabras con las que Sánchez ha tratado de defender y justificar la futura amnistía a los implicados en el 'procés' asegurando que "no ha sido valiente" y sugiriéndole que en la sesión parlamentaria que se estaba desarrollando "tiene la posibilidad de explicar qué quiere hacer".

Según la líder de Junts en la Cámara baja, la política es "resolver los problemas que quedan pendientes" y, por tanto, a su partido le resulta indiferente si nuestro país tiene "un Gobierno progresista más o menos de izquierdas o reformista". Con una serie de palabras con cierta dosis de enigma, la diputada independentista ha afirmado que ello "explica tensión y la histeria de ciertos sectores en lo que históricamente se ha llamado el problema catalán" y que "lo verdaderamente disruptivo" en la política nacional sería "atreverse a tratar el tema catalán de forma directa".

"Y usted, hoy, no se ha atrevido. Seré clara y directa. ¿Se atreverá?", ha dicho interpelando directamente a Sánchez para volver a afearle su intervención al tiempo que le retaba sobre la forma en que piensa cumplir los compromisos alcanzados con los independentistas a cambio de sus votos para retener La Moncloa.

"¿Me puede confirmar si está dispuesto a cumplir los puntos del acuerdo y ratificar las 1486 palabras del acuerdo? Ninguna es casual, ninguna sobra. Ustedes no han dejado de ser aquel partido que abrazó con entusiasmo la aplicación del 155", le ha preguntado, recordando que el PSOE en 2017 apoyo la aplicación del artículo 155 ante los graves delitos cometidos por el Gobierno de la Generalitat catalana.

"El mecanismo de mediación será independiente a todos nosotros y verificará si cumplimos eso a lo que nos hemos comprometido. No queremos romper nada, pero tampoco queremos que nos rompan, y nos defenderemos. Pactaremos con quien tanto mal nos ha deseado porque nuestro compromiso es con el pueblo de Cataluña. ¡Viva Cataluña libre!", ha continuado diciendo en referencia al establecimiento de una figura de relator que supervise las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat.

"Si estamos aquí hoy es para hacer que las cosas cambien de verdad y si no hay avances, no apoyaremos ninguna iniciativa que su Gobierno presente", ha acabado diciéndole dejando meridianamente clara su propósito de mantener el apoyo parlamentario a la futura actividad legislativa de la nueva coalición de gobierno solo si se sienten conformes con su cumplimiento del pacto.

"Creo que avanzamos en un camino que nunca se debió abandonar y es el camino de la política para resolver el conflicto. Cuenta usted con el compromiso del Partido Socialista y el mío propio para cumplir con el acuerdo que hemos alcanzado", fue la respuesta de un Sánchez que con ello ha garantizado verbalmente que lo firmado entre ambos se convertirá en realidad.

Coalición Canaria

Las muestras de disconformidad en el caso de Coalición Canaria han venido por otro lado. Los nacionalistas del archipiélago han querido subrayan públicamente ante Sánchez y ante la ciudadanía canaria que no están de acuerdo con la amnistía y consideran "muy grave" que el texto del proyecto de ley registrado por el PSOE recoja la "insinuación de que los tribunales de justicia españoles han prevaricado".

Su única diputada, Cristina Valero, denunció que "los motivos y las formas" bajo las que se llevará al pleno la amnistía les resulta "inaceptable". "Hemos pedido por ello que en nuestro acuerdo figure nuestra posición en contra, dejando clara constancia de que vamos a votar que no", ha revelado como prueba de su compromiso con no apoyar la amnistía, aunque parta del Ejecutivo y del partido político al que ahora apoyan.

Además, ha aprovechado también Valera para expresar su preocupación por " los otros acuerdos de carácter económico y fiscal a los que ustedes se han comprometido" con los independentistas y el resto de nacionalistas a cambio de su apoyo en la investidura porque, señalan, "las consecuencias y los precedentes que se sientan pueden generar importantes problemas de disciplina fiscal".

"Seré muy exigente, vigilare de forma exhaustiva el cumplimiento y seré un incordio para muchos ministros", ha advertido asimismo con respecto a cuál será su posición en el futuro gobierno de coalición de los socialistas con Sumar.

PNV

Los nacionalistas vascos, a través de su portavoz Aitor Esteban, se han limitado a lanzar una amenaza velada dirigida a Sánchez con la que han remarcado que el acuerdo deja "lleno" el "vaso" de sus relaciones políticas, "siempre que no derramen el agua que hay en él, claro". Una metáfora que ha repetido, momentos después, para dejar claro que está en manos del presidente socialista que "no derramemos el agua".

ERC

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, le ha recriminado Pedro Sánchez, que solo haya defendido la amnistía en su primera intervención en el debate de investidura y no haya dicho ni una sola palabra sobre del referéndum de autodeterminación que piden para Cataluña. "Más allá de la amnistía también hay que hablar de votar, de referéndum, de que la gente pueda decidir el estatus político de Cataluña frente a una urna", le ha implorado Rufián, a lo que después añadió "eso, seguramente, se podría haber verbalizado mucho más".

En otra parte de su discurso, ha elevado el tono para aclararle al presidente del Gobierno que su partido "hoy y aquí tenemos capacidad para obligarle a acabar con la represión y quizá a que se vote en un referéndum mañana". A su vez, le ha advertido que necesitará a su grupo para mantenerse en el Gobierno: "No se la juegue". Se ha referido con esta última expresión a sus primeras investiduras para hacerle ver a modo de lección que necesita a su partido para llegar al Gobierno y para poder mantenerlo: "¿Ve aquí a Albert Rivera? ¿Ve aquí a Inés Arrimadas? ¿Los ve? ¿No, verdad? No se la juegue"