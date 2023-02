Anticorrupción insiste en reabrir "Kitchen" para investigar a Cospedal

La Fiscalía Anticorrupción no está dispuesta a darse por vencida en el caso “Kitchen” porque considera que hay motivos más que suficientes para reabrir el asunto e investigar a la exsecretaria del PP María Dolores de Cospedal que se quedó fuera de la causa. Los audios que se publicaron en mayo en los que Cospedal habla de la “libretita” (en supuesta referencia a los papeles de Bárcenas) son indicios claros, según los fiscales, para indagar en si ella e incluso el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy estaban al tanto de una operación parapolicial que sustrajo al extesorero del partido Luis Bárcenas material que acreditaba la ‘Caja B’ del PP. Por eso, han apoyado que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrija al juez y abra una suerte de pieza-bis nueva. Además, creen que el comisario José Manuel Villarejo está detrás de los audios filtrados estos meses para extorsionar a terceros y conseguir librarse de sus responsabilidades delictivas.

“Se constata de nuevo la activación de una estrategia de difusión y publicación en los medios de comunicación de archivos de audio que bien no han sido aún localizados por los investigadores [...], sea porque se encuentren entre los archivos protegidos por encriptación o bien, porque sencillamente, no se encuentran en la documentación intervenida”, reza un escrito del pasado mes de diciembre de la Fiscalía Anticorrupción. Tanto en ese como en otro documento de este 24 de enero -al que ha accedido LA RAZÓN- los fiscales reprochan al juez Manuel García Castellón su decisión de no abrir una pieza “Kitchen-bis” y apoyan tanto a Podemos como a PSOE en sus recursos. Será ahora por tanto la Sala de lo Penal la que decida si todavía quedan flecos por investigar o si el partido se ha terminado.

Para ubicar el asunto cronológicamente es necesario remontarse a abril del pasado año cuando la Audiencia Nacional confirmó el final de la instrucción de un caso que acreditó la utilización de fondos reservados por parte de la cúpula del Ministerio del Interior del PP con la única finalidad de ocultar la corrupción en el partido durante el Gobierno de Rajoy. Cospedal fue exonerada, pero en mayo algunos medios comenzaron a publicar audios (inéditos hasta ese momento) en los que la voz de la exministra parecía claramente al tanto de los hechos delictivos en conversación con Villarejo. Anticorrupción dijo entonces que como se trataba de indicios nuevos había que abrir una ramificación de la “Kitchen” y analizar estas nuevas grabaciones. El juez García Castellón lo denegó y lo que hizo fue abrir una pieza separada (la 34) para indagar en la filtración de esos nuevos audios a medios de comunicación.

Para Anticorrupción todo está relacionado. “El diario digital Fuentes Informadas, que viene publicando en las últimas semanas diferentes archivos de audios vinculados a Villarejo parece haber sido creado expresamente con esa única finalidad”, señalan los fiscales. Así las cosas piden que toda la información de esa pieza 34 se analice en el marco de esta ramificación de “Kitchen”. En ese medio, dice la Fiscalía “aparecen directamente vinculados en las mismas fechas dos periodistas que ya fueron utilizados por el investigado [Villarejo] en el año 2020 para difundir en los medios de comunicación, cuando aún se encontraba en situación de prisión provisional, una ingente documentación”.

Cabe recordar que, si bien Villarejo fue detenido en 2017 y enviado a prisión provisional, en 2020 el juez autorizó una segunda detención y registro de su celda porque había indicios de que estaba vendiendo documentos desde la cárcel para torpedear su causa. El comisario que está acusado de delitos superiores a los treinta años de prisión busca eludir “por todos los medios una eventual primera sentencia condenatoria, para lo cual cuenta con un alto poder de extorsión derivado del acceso a investigaciones e informaciones sensibles para la seguridad del Estado”, en palabras de la Fiscalía. “Información que además no duda en utilizar tanto para comercializar con terceros como para garantizar la impunidad de sus acciones antijurídicas”.

En el citado informe del Ministerio Público aparece el análisis de los metadatos de algunas de las grabaciones difundidas estos meses a través de Telegram y detrás parece estar la esposa del comisario. “A tenor de lo publicado en la página web del digital Fuentes Informadas, tanto su director como el nombre de una redactora, coinciden con dos personas a las que Villarejo ya facilitó documentación previamente, a través del también investigado Alfonso Pazos”. Este último es un preso que compartió espacio con Villarejo en la cárcel de Estremera y que está acusado de hacer de intermediario para vender información.

Por todo ello, los fiscales creen que la motivación de García Castellón para no reabrir “Kitchen” no es suficiente. “Se trata de una pretensión nueva, soportado por la aparición de nuevos indicios que por ello no pudieron ser objeto de valoración en su momento por el instructor”, señalan. Y dicen que si en un principio el juez creía que las reuniones de Villarejo y Cospedal tenían un carácter “sociales neutras” los nuevos audios revelan “que Cospedal habría faltado a la verdad en su declaración judicial como investigada”.