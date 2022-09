Anticorrupción pide investigar los audios de Cospedal y Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional para pedir que se analicen los audios de la exsecretaria del PP María Dolores de Cospedal en el marco del «caso Kitchen». La causa está casi lista para juicio y Cospedal quedó exonerada de toda responsabilidad, así que dar marcha atrás en la instrucción no lo ven posible. Pero según confirman fuentes fiscales, la respuesta a la petición del PSOE de reabrir el caso tras la publicación de nuevas grabaciones con el comisario José Manuel Villarejo que, según el partido, demuestran que ella participó en la operación parapolicial para destruir documentos de la ‘Caja B’ del PP consiste en una investigación aparte. Anticorrupción no cree que esta línea de investigación se pueda reabrir, pero aboga por desgranar los audios en otra ramificación.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional puso el lazo al caso «Kitchen» el pasado mes de abril. El juez instructor Manuel García-Castellón finalizó sorpresivamente en julio de 2021 las pesquisas sobre el espionaje a Luis Bárcenas y la sustracción de documento del extesorero, justo cuando Anticorrupción había solicitado una batería de diligencias porque consideraba que todavía quedaba mucho miga por desgranar. García Castellón dejó al margen a Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro que estuvieron imputados apenas unas semanas y propuso juzgar a toda la cúpula del Ministerio del Interior y numerosos responsables policiales. Se produjo entonces un aluvión de recursos ante la Sala, incluyendo uno en muy duros términos de Anticorrupción que consideraba «prematuro el cierre». Pero la Sala lo avaló todo.

En los últimos meses diversos medios han venido publicando grabaciones que no se encuentran en el sumario de «Tándem», pero que fueron grabados por el comisario Villarejo. Y en este contexto reaparece Cospedal. «Oye, y la famosa libretita, ¿tú crees que la sacarán?», preguntó la exsecretaria del PP en 2013 al comisario que ha reconocido en sede judicial que reclutó al chófer de Bárcenas para que fuera confidente de la Policía. La «libretita» hace referencia a los «papeles de Bárcenas» en los que se apuntaba la contabilidad paralela del partido.

Así que con estas nuevas evidencias decía el partido socialista -que es acusación popular en «Kitchen»- que se debe reabrir: «Cospedal ya fuera de manera directa o a través de su ayudante [refiriéndose a José Luis Ortiz, su exjefe de gabinete], recibía puntualmente información sobre la evolución de ‘Gürtel’», señala el escrito del PSOE. «Hay una correspondencia evidente entre lo anotado en las agendas o cuadernos de Villarejo y las grabaciones», remachan sobre la implicación de Cospedal.

El instructor que la exoneró dio traslado a Anticorrupción de dicho escrito en mayo para que se pronunciaran. Teniendo en cuenta que los fiscales vieron el archivo respecto de Cospedal «manifiestamente extemporáneo» por los «suficientes indicios de criminalidad» que había contra ella, su postura no era muy difícil de predecir. Lo que dicen las citadas fuentes fiscales es que ya esta pieza número 7 de «Tándem» no puede reabrirse porque fue confirmada por los magistrados, así que proponen abrir una especie de 7-bis donde se abunde en estas grabaciones.

Las fuentes consultadas en la Audiencia Nacional confirman que no es posible volver a indagar en torno al espionaje a Bárcenas, pero en función de los términos planteados por Anticorrupción se decidirá si se despieza el caso para hurgar más en la responsabilidad de Cospedal a través de esos audios. A su vez en Anticorrupción explican que no presentarán el escrito de acusación para el juicio de toda esta línea de investigación hasta que el juez no tome una decisión sobre qué hacer con estas grabaciones.