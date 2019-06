Antonio López Isturiz: "Macron busca excusas para atacar a Rivera; le gusta más Sánchez"

Lleva más de 17 años en el parquét Europeo. Secretario general del PPE, eurodiputado, asegura que los populares siguen teniendo mucho peso en Bruselas a pesar de esta vez no hayan sido la fuerza más votada.

–España es el país donde más aumentó la participación en las elecciones europeas. ¿Somos más europeístas ?

–El hecho de que coincidiesen con autonómicas y municipales tuvo algo positivo. Pero creo que sería bueno repetir la experiencia porque es bueno que candidatos regionales y locales hagamos campaña con los europeos, puesto que hay que implementar muchas de las cosas de la UE a nivel local.

–¿Cómo valora los resultados de las últimas elecciones?

–La dispersión del voto ha sido perjudicial. Hay 10 diputados entre Cs y Vox que, de haber estado en el Grupo Popular, le hubiesen dado la mayoría al Grupo. ¿Qué pasa ahora con los votos que se le han dado a Cs y Vox en el Parlamento Europeo? Desaparecen, no sirven para nada, van a la basura. Vox ha sacado 3, no tiene colocación. Y, como ya anuncié, Vox ha decidido entrar en el ECR donde está el partido de los nacionalistas flamencos que es obsesivamente partidario del separatismo de Cataluña, es más; sus diputados son los únicos del Parlamento Europeo que se pasean con los lazos amarillos a excepción de los catalanes nacionalistas.

–¿Y cómo ve a Ciudadanos?

–Cs va a quedar completamente dentro de un grupo que ya no se llame liberal, dominado por Macron, para el cual Cs es muy incómodo. Porque Macron, con su origen socialdemócrata se siente mucho más agusto con Sánchez que con Rivera y busca cualquier excusa para arrinconar a Ciudadanos dentro del grupo antiguo liberal. A mí me gustaría que Luis Garicano, que siempre ha sido un fiel partidario del liberalismo, me explique ahora cómo va a aceptar que se ha borrado de un plumazo el término liberal de ALDE y nadie ha dicho nada. Ciudadanos no tiene nada que decir, y queda anulado dentro del antiguo grupo liberal. Esa es mi tesis.

–¿El «miedo» a Vox existe en la Eurocámara?

–Es una cosa puramente española. En el Parlamento Europeo Vox ni es conocido, ni interesa, y menos con 3 eurodiputados. Es minoritario dentro de un grupo minoritario. Eso en términos del Parlamento Europeo significa la nulidad.

–¿Qué va a pasar con Puigdemont?

–Empieza a tener sus horas bajas en Cataluña y necesita mantenerse a base de shows. En el Parlamento Europeo estamos muy acostumbrados a este tipo de cosas. Hay muchos actores que vienen a montar su pequeño espectáculo particular. Es un tema muy sensible en España, Puigdemont es consciente de ello, y por eso va a intentar utilizar todas las artes para poder tener su minuto de gloria. Quiero dar tranquilidad a los lectores de que en el fondo, al resto del Parlamento Europeo, Puigdemont les importa muy poco; excepto al presidente del Parlamento, Antonio Tajani que es una persona seria y razonable y a los órganos competentes del Parlamento que siguen con interés las andanzas de este personaje que en el fondo hace un daño a España y a la imagen del propio parlamento europeo.

–¿Se percibe allí las consecuencias del problema catalán y de Puigdemont?

–Sí, porque la gente que rodea a Puigdemont se dedica a hablar mal de España y hacen un daño terrible tanto a Cataluña como a España. Hay otros protagonistas en el área catalana. Mientras él no pueda pisar España, va perdiendo fuelle.

Todas estas maniobras de querer meterse a asistente o asesor o lo que le salga no son más que triquiñuelas administrativas, pero vamos estar muy atentos para neutralizar y evitar ese daño a una imagen de España y Cataluña.

–¿El PPE tomaría acciones?

–Eso le corresponde a los órganos del parlamento europeo en los cuales el PPE tiene fuerte presencia, pero también es una labor del Gobierno de España. El grupo socialista español a ver si hace valer sus 20 diputados para que eso no ocurra. A ver qué hacen...

–¿Cómo valora la protesta que quieren organizar a las puertas de la Eurocámara?

–Pues que se pongan a la cola porque seguramente ya habrán pedido los agricultores de Francia, los chalecos amarillos, los piratas suecos por el copy right...

–¿Preocupan allí las alianzas de Pedro Sánchez para la formación de gobierno?

–Hasta que no vea algo claro de lo que se quiera hacer... No excluyo de que, con su oportunismo, convoque de nuevo elecciones en nuestro país para sumar unos votos extras.

–¿Cómo ve el liderazgo de Pablo Casado?

–El liderazgo de Pablo Casado ha quedado reflejado y reforzado en la reunión que tuvimos el grupo popular hace unas semanas en San Sebastián. Me remito a las imágenes y conversaciones que ha tenido Casado con Junker o Tajani allí donde ha ejercido, a mi juicio, una gran influencia en las negociaciones sobre puestos europeos con los protagonistas.

–¿Cómo va a afectar el Brexit ese reparto de fuerzas europeas?

–Crecemos populares y socialistas; los liberales caen bastante, verdes también y las fuerzas euroescépticas pierden mucha fuerza. Colocaría un panorama de claro dominio de fuerzas pro europeas.