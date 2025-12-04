La APM denuncia la opacidad informativa del Gobierno sobre la cumbre España-Marruecos

"La Asociación de la Prensa de Madrid pide encarecidamente a los servicios de prensa del Gobierno que faciliten la presencia de medios de comunicación para dar cuenta de una cumbre internacional, como la XIII reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos, y denuncia que se pretenda convertir a los periodistas en meros espectadores de un acto de gran trascendencia como es una cumbre con el país vecino, en la que participa un importante número de ministros", según una nota hecha pública esta mañana por la APM.

"Considera inaceptable la decisión del presidente del Gobierno de no comparecer en rueda de prensa, actitud choca frontalmente con los principios de transparencia que el Ejecutivo dice defender y restringe de manera peligrosa el derecho a la libertad de información que tienen los ciudadanos y que se plasma a través de los medios de comunicación. El Gobierno, y particularmente su presidente, está en la obligación de someterse a las preguntas de los periodistas después de este tipo de reuniones, algo que hasta ahora venía siendo normal en España", agrega.