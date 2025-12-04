Interior opta por la versión más barata para las nuevas pistolas de la Policía

El Ministerio del Interior ha optado por la versión más barata para comprar las nuevas pistolas de la Policía Nacional. El departamento de Fernando Grande-Marlaska ha antepuesto el criterio económico frente a otras opciones presentadas para renovar más de 6.000 armas que llevarán los agentes a partir de ahora. "Se ha elegido la pistola más barata, no la más adecuada. Es incomprensible que el arma con la que miles de agentes se juegan la vida quede condicionada a un criterio económico en lugar de un criterio técnico", denuncia el sindicato Jupol.

Interior gastará casi 2,5 millones de euros en adquirir estas nuevas pistolas. La firma ganadora del concurso público es el modelo Springfield Armory Echelon, la más barata de las presentadas. Con mayor puntuación técnica quedo la HK-SFP9-OR, una marca con trayectoria y reconocida en el mercado. Ganó en los aspectos de fiablididad, ergonomía, precisión y seguridad. Conceptos básicos en el día a día de los policías. "El Ministerio ha optado finalmente por la propuesta de menor coste económico, ignorando tanto el criterio profesional de los especialistas como las advertencias del propio sindicato durante todo el proceso", afirman desde el mencionado sindicato. Las fuentes consultadas creen que se "compromete" la "seguridad operativa de los agentes".

La forma de selección de estas pistolas recuerda a la que se siguiío hace años con las Ramon de la Guardia Civil. Entonces, la ganadora fue la firma Guardian Defense & Homeland Security, una filial de la israelí Emtan y que en España está representada por ex agentesde los servicios secretos del país. Es la misma empresa a la que Interior canceló un contrato de munición para esas mismas pistolas, como medida política por la invaión en la Franja de Gaza. Las Ramon, como publicó El Independiente, se venden en el mercado negro de varios países, como Irak o Siria.

Para Jupol, "la renovación del armamento es una necesidad urgente y largamente demandada", pero subraya que "la rapidez no puede justificar una adjudicación basada únicamente en el precio". El sindicato lamenta que Interior haya desaprovechado la oportunidad de dotar a los agentes "con una herramienta moderna y de máxima fiabilidad", y exige que se expliquen públicamente los motivos por los que se ha ignorado el análisis técnico realizado por los especialistas del propio Cuerpo.

Atentos a las nuevas armas

El sindicato avisa que "vigilará muy de cerca la implantación del nuevo modelo y los resultados de las pruebas operativas en las unidades", y no descarta solicitar revisiones técnicas adicionales si la pistola adjudicada presenta problemas durante su fase de despliegue. Cuando el Ministerio compró las Ramon para la Benemérita, las pistolas dieron numerosos fallos. Según denunciaron los agentes entonces, saltaban esquirlas con las detonaciones o se quedaban encasquilladas, sin posibilidad de disparar.

"Lo que está en juego no es un contrato administrativo, sino la seguridad de los policías nacionales y de toda la ciudadanía. Interior debe asumir su responsabilidad por una decisión que prioriza los números sobre las vidas", concluye la organización sindical.

Por último, desde el sindicato han criticado que los alumnos de la Escuela Nacional de Policía de Ávila entrenen con armamento que "no reúne las condiciones óptimas y compartido", diferente al arma que finalmente recibirán tras jurar el cargo. El sindicato alerta de que los policías en formación saltarán entre tres modelos de arma en pocos meses, una situación que merma la eficacia de su aprendizaje, por lo que Jupol urge a que la adquisición se haga de forma urgente para que los policías alumnos de Ávila tenga arma de dotación individual