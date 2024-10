Armengol cede a la presión del Gobierno y permite votar el decreto para controlar RTVE pese a las inundaciones de Valencia

Francina Armengol ha cedido a la presión del Gobierno y ha permitido que se debata y se vote el real decreto de RTVE, una iniciativa muy polémica porque supone un cambio legislativo para el Ejecutivo del PSOE y Sumar puedan alcanzar un mayor control de la televisión pública. En este sentido, el decreto, que ha sido presentado por el ministro Óscar López, se va a debatir y votar solo con la presencia de los socios independentistas del Gobierno ya que tanto PP como Vox se han ausentado y han dejado los escaños vacíos como gesto de solidaridad con la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha tras las inundaciones, que han dejado más de medio centenar de fallecidos.

El decreto es tan importante para el Gobierno porque permite controlar la televisión pública. En concreto, los cambios legislativos permitirán escoger al Consejo de Administración de RTVE con mayoría absoluta (176 escaños de 350) en vez de con dos tercios (240), como era hasta ahora. Con la rebaja de las mayorías para escoger a los miembros del Consejo de Administración, el Gobierno y sus socios independentistas podrán llegar a un pacto para renovar el órgano sin la necesidad de contar con el PP.

En este sentido, el Consejo de Administración de RTVE contaba hasta ahora con 10 miembros, pero con este nuevo decreto pasarán a ser 15. De esos 15, once se escogen en el Congreso, que es donde el Gobierno y los separatistas tienen mayoría, mientras que el Senado tan solo podrá escoger cuatro, que es donde el PP tiene mayoría absoluta. Por tanto, el PP se va a quedar con tan solo cuatro consejeros en RTVE, mientras el PSOE y los separatistas alcanzarán once. Esos once consejeros escogerán al presidente de RTVE, que también pasará a tener más poder de decisión sobre RTVE ya que podrá nombrar y cesar al equipo directivo de la cadena pública.

RTVE, que está configurada jurídicamente como una sociedad mercantil estatal, incluye tanto a las cadenas de televisión como a las radio públicas.

Cabe recordar que Armengol ha suspendido la sesión de control, que son preguntas al Gobierno, en solidaridad con la Comunidad Valencia y Castilla-La Mancha, pero sí ha permitido que se vote el decreto de RTVE.

"Todos los esfuerzos de la política deberían centrarse en trabajar juntos. No tiene sentido celebrar un pleno con todo lo que está sucediendo fuera. El debate sobre si se debe continuar no se sostiene ni un minuto", ha señalado Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, criticando la decisión tomada por Armengol. En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Vox, Pepa Millán, que ha expresado su "vergüenza y estupor" al ver que el PSOE y sus socios han suspendido la sesión de control "para evitar que los ministros rindan cuentas escudándose en las víctimas". "Las mismas que han olvidado y que no les han importado al convocar media hora después un Pleno extraordinario para sacar adelante su agenda política aprobando el decretazo de Televisión Española", ha añadido.