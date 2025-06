Armengol se defiende: "No permitiré que se intenté ensuciar mi nombre"

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha vuelto a desvincularse de la supuesta trama de corrupción que afecta al exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, al exministro José Luis Ábalos o a Koldo García, asegurando que no permitirá que se "intente ensuciar" su "nombre, ni el de los socialistas que son honestos y que trabajan intensamente para transformar la vida de la gente a mejor".

Armengol se ha pronunciado así, este viernes, durante la XXIV edición del Premi Maria Plaza de los Socialistas de Mallorca, celebrado en las Cases de Son Sant Martí, en Muro. En una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha informado que más de 600 personas han asistido este viernes a la XXIV edición del Premi Maria Plaza de los Socialistas de Mallorca, que este año 2025 ha sido otorgado a la asociación poblera 'Gent com tu'.

En días complicados para el Partido Socialista, Armengol ha dicho que está "indignada, llena de asco, de ver lo que han hecho unos cuántos" en el partido, y se ha comprometido a que se hará "todo lo posible para que caiga todo el peso de la ley para quien haya metido la mano en el dinero público, para que se llegue hasta el final".

La dirigente socialista ha remarcado que "toda" su "vida" ha "tenido claro que la corrupción es absolutamente inadmisible, que es lo que más aleja la ciudadanía de la política, y por eso", según ha manifestado, comenzó "a luchar en el partido en contra de una forma de hacer política del PP que siempre estuvo ligada a la corrupción". Por eso, ha querido dejar claro que "no se puede garantizar la corrupción cero, pero lo que garantiza el Partido Socialista es que cuando se encuentra un caso se colabora con la justicia, se condena la corrupción y se pide perdón a la ciudadanía".

Los audios de Koldo "golpean el alma"

En este sentido, Armengol ha advertido que no va a permitir que "se intente ensuciar" su "nombre, ni el de casi todos los socialistas que son gente honesta, que se deja la vida, que trabaja intensamente para transformar la vida de la gente a mejor". A todos ellos, "hoy, más que nunca", les ha pedido "fortaleza, conciencia clara, saber hacia donde se va y que hay que hacer, porque quedan dos años para volver a gobernar esta comunidad autónoma, le pese a quién le pese".

No obstante, en relación a los audios conocidos, la secretaria general ha dicho que a los socialistas éstos les "golpean el alma, el corazón y la inteligencia, la sangre socialista, pero estos no son socialistas". Además, ha asegurado que cuando escucha como hablan de las mujeres le "repugna", y por eso, "hay que tener muy claro que no todos somos iguales, y que el Partido Socialista actúa desde la firmeza, la fortaleza, la integridad y el rechazo absoluto a todo esto".