Asesinados 100 cristianos en el Congo en un genocidio que no merece la misma atención que lo que ocurre en Gaza

Decenas de cristianos congoleños fueron asesinados en un sangriento ataque perpetrado por el Estado Islámico en la provincia de Kivu del Norte, al este del Congo, según informa la agencia Amaq, controlada por los yihadistas del estado Islámico (Daesh, Isis).

"Los combatientes del Estado Islámico atacaron ayer por la tarde, lunes, la aldea de Tatoyo, cerca de la ciudad de Ma Taghurid Jeba, en la región de Lubero. El ataque tuvo como objetivo una gran multitud de cristianos dentro del pueblo, matando al menos a 100 e hiriendo a otros".

Los terroristas "quemaron unas 30 casas y otras propiedades de los cristianos antes de partir. Los recientes ataques en Oisha y Lubero se produjeron después de que las fuerzas congoleñas y ugandesas reclamaran restablecer la seguridad en esas zonas", afirman los yihadistas para poner en cuestión la labor de los militares.

Todo esto ocurre mientras la opinión publica y la publicada se vuelcan en lo que ocurre en Gaza, lo cual es comprensible desde el punto de vista informativo, pero puestos a hablar de "genocidios", ¿hay alguno más evidente que aquel que se perpetra contra unos seres humanos por el mero hecho de profesar una religión?

Tanto silencio con unos frente a la difusión de otros hechos, abominables sin duda, podría llevar a pensar que cuando se trata de cristianos tampoco hay que darle más importancia, mientras que si son personas de origen musulmán hay que volcarse. Seguro que no es así, pero todo resulta muy llamativo.