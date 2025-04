Así es el plan de gasto del 2% en Defensa de Sánchez: estas son las claves

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España cumplirá con el objetivo del 2% de inversión en seguridad y defensa este mismo año. El jefe del Ejecutivo comparecía ante los medios de comunicación para avanzar una inversión de 10.471 millones de euros adicionales a los ya destinados a estas políticas de seguridad y defensa (33.123 millones).

Sánchez ha explicado que el Consejo de Ministros ha aprobado un plan de industria y tecnológico que remitirá a Bruselas para que sea evaluado por la UE y por la OTAN y ha asegurado que el objetivo es garantizar la seguridad del país y "consolidar a España como un miembro "central y fiable". En este sentido, ha asegurado que esta inversión adicional se logrará "sin tocar ni un céntimo de euro del estado del bienestar", sin comprometer el gasto social o medioambiental, sin subir los impuestos y sin incrementar el déficit o el endeudamiento.

Y para ello, la financiación tendrá que salir de otras fuentes: la reordenación de algunas partidas de los fondos europeos, como la destinada a la ciberseguridad; de los ahorros generados por la "gestión rigurosa" que ha hecho el Gobierno y los buenos datos económicos; y del margen que dan ciertas partidas que se incluyeron en los presupuestos de 2023 y que ya no se necesitan. "Se trata de reforzar la seguridad europea y es nuestra obligación. Este plan nos ayudará a conseguirlo en un tiempo récord", afirma. "Con el plan que presentamos España cumplirá este año del 2% del PIB y se va a hacer sin subir impuestos", ha matizado Sánchez.

Claves del plan de Defensa diseñado por Sánchez

Inversión en Ciberseguridad

España se va a dotar de un "escudo digital", con una inversión de 3.260 millones de euros, para evitar los más de 1.000 ciberataques que cada año sufren los servicios esenciales y las infraestructuras críticas. Según Sánchez, hasta ahora se ha conseguido repeler los más graves y contener los impactos del resto, pero lejos de desaparecer, la amenaza "cada día es mayor".

Por ello, dentro del plan se van a modernizar los sistemas de telecomunicaciones cifradas de las Fuerzas Armadas, adquirir nuevos satélites, antenas y radares y reforzar los instrumentos de ciberseguridad tanto de uso militar como civil. Asimismo, el objetivo es invertir también en capacidades en 5G, en inteligencia artificial y en computación cuántica.

Creación de empleo y mejora de los trabajadores

Mejorar las condiciones de los trabajadores en Defensa era uno de los objetivos y para ello se destinará hasta el 35% de la inversión anunciada. Pero más allá del aumento salarial de los miembros de las Fuerzas Armadas y personal adscrito a este ámbito competencial. Así se invertirán 3.712 millones en mejorar las condiciones laborales, preparación y equipamiento de las Fuerzas Armadas.

Además, el plan de seguridad anunciado por Sánchez creará en torno a 100.000 empleos y aumentará el PIB entre un 0,4 y un 0,7 por ciento. En concreto, generará 36.000 empleos directos y 60.000 indirectos, la mayoría de ellos "con niveles de cualificación y salarios superiores a la media" española. Además, ha precisado que la estimación que hace el Ejecutivo es que este plan va a contribuir a incrementar el PIB entre un 0,4 y un 0,7 puntos porcentuales algo que va a permitir aumentar el i+D+I en un 18%.

Compra de armamento

Otro de los ejes centrales del plan del Gobierno hace referencia a los mecanismos de Defensa y la compra de armamento. Un punto polémico, este último, que el jefe del Ejecutivo ha defendido bajo el argumento de que "lo hacemos no para atacar a nadie, sino para disuadir", ya que "España es un país pacifista".

En este sentido, el Ejecutivo invertirá 1.962 millones de euros, un 18% del total de la inversión, en la compra de instrumentos de defensa y disuasión.

Apoyo a la gestión de emergencias y desastres naturales

El Gobierno también ha querido tener en cuenta el cambio climático y ha destinado una partida para reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas, no solo en el campo militar, sino también en el ámbito de emergencias y desastres naturales.

"España está muy afectada por el cambio climático", ha asegurado Sánchez y por este motivo destinará el 16% de la inversión, 1.750 millones de euros.

Las misiones de paz

Finalmente el quinto objetivo a tener en cuenta en este plan diseñado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez se centra en las misiones en el exterior. Se trata del pilar en el que menos invertirá el Gobierno, apenas un 3% del presupuesto, lo que equivale a 318 millones de euros.

Y a todo esto hay que aplicar un ajuste del 5,23% (547 millones), correspondientes a la devolución de los créditos destinados a anteriores programas especiales de modernización.

El jefe del Ejecutivo quiso dejar claro, no obstante, que ese aumento en el gasto en seguridad y defensa (hasta el 2% del PIB), aprobado por el Consejo de Ministros, no será votado en el Congreso porque "no requiere de la aprobación de las Cortes Generales". Es más, Sánchez ha subrayado que hay varios artículos de la Constitución que establecen "con claridad cuáles son las decisiones que corresponden al ámbito ejecutivo y al ámbito legislativo" y otro de la Ley General Presupuestaria "que establece con nitidez qué puede y no puede hacer el Gobierno a la hora de reasignar y ejecutar partidas de gasto".