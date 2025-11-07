La Audiencia cita a declarar a Aldama y a Koldo tras el informe de Canarias

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar a Víctor Aldama y a Koldo García los próximos 27 y 28 de noviembre tras incorporar el informe sobre la compra de mascarillas por parte del Gobierno canario que presidía Ángel Víctor Torres. El juez actúa a petición de la Fiscalía Anticorrupción que apunta que ambos investigados podrían haber incurrido en un delito de tráfico de influencias por los contratos de material sanitario.

En concreto, el fiscal Anticorrupción del caso, Luis Pastor, apela al último informe de la Guardia Civil en el marco del cual se apunta que Aldama habría abonado 10.000 euros mensuales al entonces asesor de José Luis Ábalos a cambio de abrir las puertas de la Administración a sus socios.