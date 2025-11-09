La Audiencia Nacional juzga el miércoles a un acusado de difundir la yihad en España

La Audiencia Nacional celebra este miércoles el juicio contra Hamza Zarouli, acusado de difundir contenido sobre terrorismo yihadista en internet, llegando a formarse en técnicas de ataque con materiales al alcance de cualquiera y difundiendo la yihad en España, para quien la Fiscalía pide cinco años de prisión.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público - que le acusa de un delito de adoctrinamiento pasivo terrorista - asegura que el acusado, desde 2021, comenzó a pasar por un proceso de auto formación a través de internet en materia de terrorismo yihadista.

Su intención era desplazarse a zonas de conflicto en Oriente Medio con el Daesh y, "mientras tanto hacer la yihad en España difundiendo dicho ideario para lograr nuevos adeptos y formándose en técnicas de ataque con materiales al alcance de cualquiera".

Dice la Fiscalía que el acusado "formaba parte de numerosos grupos de telegram en los que se difundía abundante material" de ideario terrorista, "algunos de los cuales creó el mismo" para "de este modo colaborar activamente en los fines de Daesh".

Además, llegó a dar acceso a canales donde "se detectan cientos de manuales con todo tipo de técnicas para desarrollar actividades terroristas", entre otras, para la fabricación de artefactos explosivos, vehículos bomba, minas antipersonas, guerra de guerrillas, detección de programas espía, elección del momento de ataque, posiciones de disparo, manejos de armas ligeras etc.

El acusado, como culminación a su proceso de auto formación, llegó a contactar en junio de 2023 con dos personas para que pudiera desplazarse a zonas de conflicto, pero finalmente fue detenido en septiembre de ese mismo año en Pamplona e ingresó de inmediato en prisión provisional.