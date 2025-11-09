Acceso

España

La Almudena

Las mejores imágenes del Día de la Almudena 2025: procesión, misa y ambiente en las calles de Madrid

La capital celebra una de las festividades más destacadas del año

La Almudena 2025
La Almudena 2025Jesús G. Feria
Gabriel Moreira
Creada:
Última actualización:

El Día de la Almudena es una de las celebraciones más queridas y emblemáticas de Madrid, una jornada en la que la capital española rinde homenaje a su patrona, la Virgen de la Almudena.

Como cada 9 de noviembre, miles de madrileños y visitantes se han congregado en el centro de la ciudad para participar en los actos religiosos, las procesiones y las múltiples actividades culturales que acompañan esta festividad cargada de historia, emoción y tradición.

Estas son algunas de las mejores imágenes del Día de la Almudena:

Día de la Almudena
Día de la AlmudenaJesús G. feria
Día de la Almudena
Día de la AlmudenaJesús G. Feria
Almeida en el Día de la Almudena
Almeida en el Día de la AlmudenaJesús G. Feria
La Almudena
La AlmudenaJesús G. Feria
Día de la Almudena
Día de la AlmudenaJesús G. Feria
Día de la Almudena
Día de la AlmudenaJesús G. Feria
Isabel Díaz Ayuso en el Día de la Almudena
Isabel Díaz Ayuso en el Día de la AlmudenaJesús G. Feria
La Almudena
La AlmudenaJesús G. Feria
Día de la Almudena
Día de la AlmudenaJesús G. Feria
Día de la Almudena
Día de la AlmudenaJesús G. Feria

