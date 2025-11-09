La Almudena
Las mejores imágenes del Día de la Almudena 2025: procesión, misa y ambiente en las calles de Madrid
La capital celebra una de las festividades más destacadas del año
El Día de la Almudena es una de las celebraciones más queridas y emblemáticas de Madrid, una jornada en la que la capital española rinde homenaje a su patrona, la Virgen de la Almudena.
Como cada 9 de noviembre, miles de madrileños y visitantes se han congregado en el centro de la ciudad para participar en los actos religiosos, las procesiones y las múltiples actividades culturales que acompañan esta festividad cargada de historia, emoción y tradición.
Estas son algunas de las mejores imágenes del Día de la Almudena:
