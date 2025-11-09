Las mejores imágenes del Día de la Almudena 2025: procesión, misa y ambiente en las calles de Madrid

El Día de la Almudena es una de las celebraciones más queridas y emblemáticas de Madrid, una jornada en la que la capital española rinde homenaje a su patrona, la Virgen de la Almudena.

Como cada 9 de noviembre, miles de madrileños y visitantes se han congregado en el centro de la ciudad para participar en los actos religiosos, las procesiones y las múltiples actividades culturales que acompañan esta festividad cargada de historia, emoción y tradición.

Estas son algunas de las mejores imágenes del Día de la Almudena:

Día de la Almudena Jesús G. feria

Día de la Almudena Jesús G. Feria

Almeida en el Día de la Almudena Jesús G. Feria

La Almudena Jesús G. Feria

Día de la Almudena Jesús G. Feria

Día de la Almudena Jesús G. Feria

Isabel Díaz Ayuso en el Día de la Almudena Jesús G. Feria

La Almudena Jesús G. Feria

Día de la Almudena Jesús G. Feria