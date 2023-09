Ayuso asegura que los españoles "ya no tragan más" y critica que Sánchez "premie a traidores"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue ovacionada por los asistentes antes y durante el acto.

Llegó con un nuevo lema: "De ninguna manera", tres palabras que evocaban al "se acabó" con las que cerró cada una de las frases en las que advirtió lo que se está jugando Madrid y España ante las prebendas de Sánchez con los independentistas. "Traga con cualquier cosa. Si él se deja humillar, allá él, pero por nosotros, de ninguna manera", subrayó.

Ayuso aseguró que los españoles "ya no tragan más" con la "corruptela independentista" y ha criticado que Sánchez, "premie a los traidores mientras se olvida de la España fiel". Advirtió de que "decir 'amnistía' es decir que España es una dictadura opresora" y que "en Cataluña hay un conflicto y no una minoría independentista totalitaria haciendo caja a costa de todos". "Les decimos que de ninguna manera", al tiempo que acusó a los independentistas de haber "asfixiado a los catalanes durante décadas" y ahora pedir más dinero "para pagar a aquellos" que "insultan" y "desprecian" a los españoles. "Decir que nunca hubo delito, decir que los jueces españoles son prevaricadores y que el golpe estuvo bien dado, que fue justo". "Yo le digo, de ninguna manera", a la vez que criticó los "años de mentiras, opresión, división y ruina", unas palabras que coincidieron también con las expresadas por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy que habló después.

La líder del PP de Madrid ha reivindicado desde la plaza de Felipe II, la Transición y el Espíritu de Ermua e indicó que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a ser "la voz de la dignidad" de cada español que "sabe lo que está en peligro" y que "no olvida". "Será la voz de la España tan real como olvidada, de los pueblos que se vacían, del campo que se seca, de transportistas agotados, de juzgados paralizados, de negocios familiares cerrados, del abandono escolar, de un país que se envejece, donde no nacen niños, de gente normal buena y leal que no entiende que siempre se premia a los mismos", dijo.

Frente a ello, ha afirmado que se encuentra un presidente de España que negocia sin "líneas rojas" con aquellos que les "insultan por el hecho de ser españoles". "Pues ya le decimos a Sánchez que si él se deja humillar, allá él. Por nosotros, de ninguna manera".

"¿Ahora la lengua de 600 millones ya no sirve para que los españoles se entiendan en su parlamento? De ninguna manera", ha lanzado Ayuso, quien considera que el Gobierno quiere "dos bandos enfrentados" y que tras la amnistía vendrá "la Constitución, la Corona, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la independencia judicial, la lengua común y, por supuesto, Madrid".

Ayuso garantizó que desde el PP no van a permitir que se acabe con "la España de todos, alegre, vital y admirada en el mundo entero". "En Madrid somos expertos en mentiras sanchistas. Madrid es la región a disposición de todos los españoles donde no fabricamos sentimientos identitarios ni regionalistas. Madrid, alegre, viva y libre, está y estará siempre al servicio de España".

Acto del PP en defensa de la igualdad de todos los españoles Borja Sánchez Trillo EFE

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado este domingo contra la "ambición desmedida" del presidente en funciones, Pedro Sánchez, y su intención de mantenerse en el cargo. "No nos vamos a resignar".

El alcalde agradeció a todos los asistentes al acto para "defender la igualdad de todos los españoles" desde la capital de España. "Desde Cataluña hasta Andalucía, desde Castilla-La Mancha hasta Baleares, desde el País Vasco hasta Canarias, somos todos iguales y los seguiremos siendo", proclamó.

Almeida reprochó el "pacto" entre un "prófugo de la justicia", en referencia al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y Sánchez. "Jamás podrán estar por encima de España y los españoles", a la vez que señaló que entre Nicolás Redondo y Arnaldo Otegi, "siempre Nicolás Redondo".