EH Bildu reivindica que los etarras 'Txiki' y Otaegi "merecen ser reconocidos"

La secretaria de Programa y portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, ha reivindicado que los miembros de ETA Jon Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi, fusilados en el franquismo hace 50 años, "merecen ser reconocidos" como "referentes antifascistas y abertzales", sobre todo en el actual contexto de "aumento del autoritarismo, del militarismo, de la ultraderecha".

Activistas de la formación abertzale desplegaron precisamente en su honor el pasado día 18 en el exterior de Cuelgamuros dos lonas con los mensajes "Ni pudisteis, ni podéis, ni podréis" y "Gora Euskadi Askatuta" (Viva Euskal Herria Libre).

En una entrevista concedida a Onda Vasca ha considerado que "hoy en día en Euskal Herria nadie puede cuestionar que sean figuras a reivindicar". Para EH Bildu son "un referente antifascista y un referente abertzale" y, en ese sentido, "merecen ser reconocidas y también tener el recuerdo que no han tenido durante todos estos años".

"Máxime en este momento en el que se cumplen 50 años de su fusilamiento, además, en un contexto en el que las mismas personas que fusilaron a Txiki, Otaegi, Lauxeta, son ahora los que quieren ahora bombardear el Open Arms, quieren eliminar los derechos de los colectivos LGTBI, niegan las violencias machistas o, incluso, niegan nuestra propia identidad y nuestros derechos como nación", ha subrayado.

Para Kortajarena, en ese contexto "de aumento del autoritarismo, del militarismo, de la ultraderecha, esa referencia antifascista y abertzale de 'Txiki' y Otaegi tiene que estar más presente que nunca".

Europa Press