Borràs advierte a Sánchez: se haría "un flaco favor" a la ley si queda gente sin amnistiar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descartó ayer cambiar el texto de la amnistía rechazado por el pleno del Congreso, más concretamente, por Junts. No obstante, se abrió a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar los plazos de instrucción judicial. Sea como fuere, la presidenta de Junts, Laura Borràs, que el próximo 12 de febrero volverá a ejercer la docencia en la Universidad de Barcelona, lo ha vuelto a dejar claro: "La amnistía sólo será amnistía si amnistía a todo el mundo".

En unas declaraciones en La 2 de RTVE, Borràs ha asegurado que se le haría un "flaco favor" a la ley de amnistía si quedaran "familias con represalias sin amnistiar", por lo que la norma todavía no es lo suficientemente "robusta", a tenor del contexto actual. Y ha puesto los puntos sobre las íes, tras ser preguntada por el guante lanzado ayer por Sánchez: no habrá negociación de los Presupuestos Generales del Estado hasta que no se resuelva la amnistía.

"Era uno de los objetivos de la investidura y tenemos que ir paso a paso e ir viendo como se materializan estos compromisos que hemos adquirido antes de adquirir nuevos", matiza la líder de Junts. Sobre la propuesta de Sánchez, se ha limitado a comentar que "los expertos que están trabajando sobre el tema valorarán cualquier cuestión". El interés de la formación independentista, ha señalado, es que se pueda hacer una ley "que realmente venga a resolver la judicialización de la política".

Docencia y Presidencia

Laura Borràs compatibilizará su trabajo como profesora en la Universidad de Barcelona (UB) tras haber permanecido el curso 2022-23 sin dar clases, con su cargo como presidenta del partido. La política catalana ha manifestado que nunca pidió una excedencia sino que solicitó una reducción para no dar clases durante el juicio al que se enfrentó.

Borràs, que tiene plaza de funcionaria del Estado como profesora universitaria, es profesora titular de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona e imparte clases en el máster de formación del profesorado y en una asignatura de grado, todas ellas en el segundo semestre.