Casado: “Sánchez necesita a Torra como pulmón”

En el Museo de Historia de Barcelona, en la sala de al lado donde se encuentra el Salón Tinell en el que ERC, PSC e ICV firmaron en aislamiento político del PP, los populares organizaron su acto central de campaña.

Eligió este escenario no porque fuera aquí donde, por primera vez “se quiso construir la convivencia en contra de los españoles con un cordón sanitario al PP, que era el partido en el gobierno”, donde el PSOE “no basó su acuerdo en la concordia, sino en la exclusión”. El líder del PP, Pablo Casado puso en valor este lugar porque, en 1976 Don Juan Carlos, acompañado de Doña Sofía y dijo desde aquí “que Cataluña debía ser la puerta de España y proponía que los catalanes fueran el espejo en el que España se mirara”.

Pablo Casado, arropó a sus compañeros de Barcelona a los que llamó “heróicos”, porque desde hace 40 años están dando lo mejor por devolver la libertad a Cataluña”

Agradeció a Cayetana Álvarez de Toledo,- cabeza de lista del partido por Barcelona. por su “coraje y valentía” en esta campaña y también quitando lazos amarillos en TV3. “Acierta a la hora de solicitar que se cumpla el orden público y que vuelva la convivencia”. En el acto dijo que no pretendía ser un acto partidista sino para reivindicar lo que “nos une”. Con el espíritu de “libres e iguales” dijo que encaja con los que personas como Rosa Díez dice antes incluso de su activismo social. “Por eso, dentro de tu independencia, es muy importante esa España Suma” en la que personas de diferentes adhesiones se puedan unir. Lamentó que no fuera posible y ahora pide que sean los electores quien los una con su voto. “Todo lo que no sea votar al PP es votar a Sánchez” y aseguró que “no hay nada más patriótico que echar a Sánchez y acabar con el socialismo del Tinell, que es la versión actual de Pedralbes”.

También se refirió al desliz de Sánchez en torno a la Fiscalía y preguntó “¿por qué entonces no está actuando ya contra Torra? Por lo que exigió que el Gobierno respalde a la Fiscalía, como el PP hizo en su día con José Manuel Maza de quien recordó “fue reprobado por las Cortes con el voto incluido de PSOE y Cs”.

Casado llamó a recuperar la prosperidad y a cumplir la ley como única fórmula. “Si queremos recuperar la prosperidad después de esta ruina que se ha llevado 4 mil empresas, que ha destruido miles de empleos y ha destrozado la imagen de la tierra, hay que cumplir la ley”. Advirtió de que en ”una democracia la moderación no es el camino más corto para el nacionalismo, sino el cumplimiento de la ley”. “Con el PP en el Gobierno, el independentismo debe perder toda esperanza, porque quieren que siga Sánchez para poder seguir esta agenda de ruptura”, dijo. “Fuera de la ley no hay nada; no hay más pacto que el de 1978, fuera de la Constitución no hay vida política posible”.

Casado volvió a hacer responsable de lo que pueda pasar en la jornada de reflexión y exigió que se garantice que el día 10-N se pueda votar en libertad.

Casado aseguró que si Sánchez ha impulsado “esta política temeraria porque ha necesitado a Torra como pulmón, por eso no ha querido actuar y por eso está en sus manos, si quiere o no apretar”. “Hago responsable a Sánchez de los altercados que se puedan producir en los colegios. No estamos para jornadas electorales o de reflexión de violencia”, añadió.

Asimismo, el líder del PP preguntó de nuevo a Sánchez, desde Barcelona, cuántas naciones hay en España, si va a pactar con Torra y Junqueras y cuál es su opinión de las cifras del paro. “En el debate, miró al papel, garabateando su testamento político”.