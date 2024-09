"Caso Koldo": un ex alto cargo de Transportes desvincula al subsecretario de Ábalos de los contratos bajo sospecha

Javier Sánchez Fuentefría, ex director general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, ha desvinculado al que fuera subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del ministerio que dirigía José Luis Ábalos, Jesús Manuel Gómez García, de la contratación de Soluciones de Gestión, la empresa de la "trama Koldo" que percibió más de 50 millones a cambio del suministro de mascarillas a los ministerios de Transportes e Interior y a los gobiernos de Baleares y Canarias. La UCO ha puesto de relevancia en sus informes la "vinculación directa" de Gómez con Koldo García, pues según la Guardia Civil habría actuado como "correa de transmisión entre la esfera próxima del ministerio y los entes adjudicadores".

Según ha referido, la contratación con Soluciones de Gestión "venía del ministerio" y, preguntado por si directamente del titular de Transportes, ha afirmado según esas mismas fuentes que él supuso que "venía del ministro". Se apostaba, ha explicado, por adjudicar a una sola empresa los ocho millones de mascarillas. El ex "número tres" de Transportes declara como investigado en esta causa el próximo lunes.

El testigo, en la actualidad director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, ha manifestado durante su comparecencia que él no se ocupaba de la contratación. "Solo me encargaba de conocer las necesidades de los diferentes entes del ministerio", ha asegurado según esas mismas fuentes. El ex alto cargo de Transportes ha recordado que Koldo García, entonces asesor del ministro José Luis Ábalos, se encargó de almacenar, junto a un Guardia civil adscrito al ministerio, "miles de mascarillas", algo que según ha afirmado no era habitual.

El negociador de Interior da plantón al juez

Hoy estaba previsto que declarase también el ex alto cargo de Interior que negoció con Soluciones de Gestión, la empresa de la "trama Koldo", la entrega de las mascarillas en pandemia, pero debido a una confusión del testigo Daniel Belmar, ex subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad, comparecerá finalmente ante el juez mañana, cuando está citado igualmente -en su caso como imputado- Michaux Miranda, exjefe de Personal de Adif.

Los correos intercambiados entre Belmar y el empresario Iñigo Rotaeche en representación de Soluciones de Gestión para el suministro de mascarillas a Interior revelan que fue Koldo García, ex asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, quien fijó el precio de cada unidad y que Interior ni siquiera acudió al aeropuerto a recepcionar el material sanitario. Así, el 26 de abril de 2020, el empresario trasladó a su interlocutor en Interior que el precio pactado por mascarilla (1,50 euros) había pasado a 1,81 euros por los «trámites aduaneros, dado que como empresa privada Soluciones de Gestión no estaba exenta de abonar aranceles aduaneros. "Esto implica pagar como importador un 6,3% de arancel" (el material sanitario llegaba en avión desde China al aeropuerto de Barajas) "y gastos de despacho, transportes y otros, de ahí sale 2,81", le explicó, razón por la cual pidió que el precio se "ajustase" para incluir esos costes.

Pero el alto cargo de Interior le recordó que tuvo que tramitar "un expediente de emergencia" reclamando a Hacienda la cantidad necesaria para adquirir las mascarillas al precio acordado (la Agencia Tributaria solicitó meses después al departamento que dirige Grande-Marlaska información sobre ese contrato al comprobar que Soluciones de Gestión carecía de la experiencia necesaria para una operación de esa magnitud).

"Esa cantidad, porque así lo había dicho Koldo, era de 2,50 más IVA. En ningún momento se habla de aduanas ni nada por el estilo", se quejó Belmar, quien señaló a Rotaeche que esos 30 céntimos de más por unidad "afectaban "al resto de las compras, que no se podrán pagar". "¿Esto lo hablaste con Koldo?", zanja el mensaje.