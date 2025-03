Cataluña, Andalucía y Valencia, teatros de operaciones de una campaña ya en activo

Comentaba una extopoderosa ministra de la era de Pedro Sánchez que el presidente del Gobierno es el primero que no sabe todavía cuándo serán las próximas elecciones generales. La exministra ha visto durante años cómo funciona la maquinaria de La Moncloa desde dentro y cómo el jefe del Ejecutivo administra sus decisiones y ha convertido ya en manual esa estrategia de dar forma a dos o tres escenarios al mismo tiempo. Salta de uno a otro según le convenga para de esta forma descolocar al adversario político, dejando una sensación de improvisación que no se corresponde con la realidad, al menos no siempre.

Todo anda muy movido en Madrid, en la política y en el mundo económico, con Junts, por cierto, actuando con mucha diligencia con el objetivo de posicionarse bien en los principales puntos de referencia financieros y económicos. En lo político, disimulan más ser herederos de la Convergència de Jordi Pujol, pero en lo del dinero son fieles hijos de aquel modelo de influencia en Madrid que tanto rédito les dio antes de tirarse de cabeza al «procés».

Pedro Sánchez no puede utilizar el Congreso de los Diputados para desarrollar su programa de gobierno porque cada vez que lo intenta es como una travesía por un pasillo de espinas que ya no le compensa. Y ahora, una vez que ya ha terminado de dar forma a un partido hecho a su imagen y semejanza en la mayoría de los territorios, lo que ha hecho es señalar ya cuáles son sus tres teatros de operaciones para tratar de dar la vuelta a un patrón demoscópico que le niega la opción de poder seguir en La Moncloa. Igual que ya lo hacía, por cierto, antes de las últimas elecciones generales.

Tres comunidades clave

Cataluña, Andalucía y Valencia. El «sanchismo» se lo va a jugar todo ahí, y los más veteranos del PP ya andan advirtiendo a los que hoy están al mando en el partido de que «se anden con cuidado no vayan a estar vendiendo la presa antes de cazarla». En Cataluña, la política de Sánchez no deja ningún espacio para que los populares puedan recuperar posiciones de manera significativa.

«La mayor parte de las veces, Pedro juega de farol, pero como le siguen el paso, al final acaba creando el marco que más le interesa». Por tanto, la situación de calma catalana renta a su favor. También la Presidencia de la Generalitat en manos de Salvador Illa. Y también que la financiación pase a estar en el centro del debate, primero, con la quita de la deuda, y en seguida, con la financiación singular que el propio Illa aceptó pactar con ERC para su investidura.

El presidente catalán está dispuesto a cumplir lo pactado, y ya está moviendo todos los recursos que necesita en la Agencia Tributaria catalana, como paso previo a desarrollar lo que acordó Esquerra y que se supone que debería entrar en vigor el año que viene. Su institucionalidad y su carácter templado y sobrio no asustan, y, por más que le pese a los independentistas, su política, desde la debilidad parlamentaria, va cuajando como lluvia fina.

El escenario andaluz

Con este tema de la deuda Sánchez también pretende jugar en el escenario andaluz, que es donde se desarrollará la otra gran batalla política de cara a las próximas elecciones generales. Con 8,4 millones de habitantes, frente a los 8 millones de Cataluña. El líder socialista ha decidido volver a uno de los feudos clásicos del socialismo, hoy gobernado con mayoría absoluta por el PP, para tratar así de recuperar posiciones a nivel nacional.

A nadie se le escapa que los populares, por contra, han apostado por ganar en todos los territorios a costa de Cataluña, y la quita de la deuda tiene como principal objetivo, para los gurús del Palacio de La Moncloa, desbaratar esos planes e intentar que el PP no crezca en Cataluña, pero que, al mismo tiempo, crezca asimismo menos en Andalucía. Por cierto, la pelea política ha entrado ya en una guerra de relatos, en la que las técnicas comunicativas más innovadoras confrontarán por ver quién es el que logra sacar la mayor rentabilidad en la vida real y también en el terreno virtual de las redes sociales.

La batalla de la financiación

No va a ser fácil para el PSOE la reconquista de Andalucía únicamente con la liebre de la deuda porque la candidata en la tierra, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene todavía por delante la negociación del sistema de financiación singular para la Generalitat de Cataluña, y que supone que en 2026 el Gobierno catalán tendría que estar recaudando ya el IRPF. Esta negociación tiene que desarrollarse, además, en medio de la rivalidad que existe entre ERC y Junts, algo que tampoco se lo va a poner fácil a Montero y a los socialistas.

La intención de Carles Puigdemont es abrir ya esta carpeta antes de que le coma el terreno Oriol Junqueras, y es improbable que puedan salir adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) sin que el expresidente de la Generalitat tenga la posibilidad de vender con grandilocuencia otra batería de victorias que, en la práctica, habrá que ver si se aproximan a lo que cuentan desde su partido.

En todo caso, una vez más volvemos a la batalla política clásica. Al PSOE se le llena la boca presumiendo de que el independentismo se encuentra en su momento más bajo. Mientras que los de Alberto Núñez Feijóo consideran que pueden una vez más utilizarlo como su mejor incentivo para movilizar a sus votantes.