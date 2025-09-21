Un centenar de inmigrantes a la deriva camino de Lanzarote

Un segundo grupo de inmigrantes formado por 54 personas fue rescatado por Salvamento Marítimo hoy, domingo, cerca de la isla canaria de Lanzarote, después de que otro medio centenar de africanos fueran auxiliados de madrugada en las mismas aguas, según informaron a Efe fuentes del Consorcio de Emergencias de Lanzarote.

Los inmigrantes, 50 varones y 4 mujeres, fueron auxiliados por la tarde y se esperaba que la embarcación llegara sobre las nueve de la noche a Lanzarote, detallaron las fuentes.

Se trata del segundo grupo de inmigrantes rescatado en la zona en el día, después de que una expedición de origen magrebí, formada por 49 hombres y una mujer, fuera auxiliada tras quedar a la deriva en el mar a casi 100 kilómetros de Arrecife de Lanzarote en una lancha neumática, donde fueron avistados poco después de la medianoche de este sábado por un barco pesquero que alertó a Salvamento Marítimo.

Fuentes de la sociedad estatal explicaron que mientras el buque, de nombre Santuario Barquereño, se aproximaba a la embarcación hasta quedar a su costado y averiguar la situación de sus ocupantes, que relataron habían quedado a la deriva al agotarse el combustible de su motor, Salvamento Marítimo movilizó su barco de rescate Guardamar Polimnia, que acudió en su auxilio.

Llegados al lugar sobre las cuatro de la madrugada, los tripulantes del Polimnia izaron a bordo a los inmigrantes y los condujeron al puerto de Arrecife, precisó la sociedad estatal.

Por otro lado, una patera con 15 personas a bordo fue interceptada a 4 millas de la costa de la localidad de Colònia de Sant Jordi, en Mallorca.

Según informó la Delegación del Gobierno en Baleares, la patera fue interceptada a las 21:58 horas del sábado con 15 personas de origen subsahariano a bordo frente a las costas mallorquinas.

En lo que va de año, 295 embarcaciones tipo patera han llegado de forma irregular a las costas de Baleares, con un total de 5.480 inmigrantes transportados, según el recuento de la Delegación del Gobierno en Baleares.

Durante 2024, llegaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.