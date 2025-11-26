El CGPJ avala por unanimidad la idoneidad de Teresa Peramato como futura fiscal general del Estado

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado por unanimidad la idoneidad de Teresa Peramato para convertirse el fiscal general del Estado, según informan fuentes del órgano a LA RAZÓN. El órgano de gobierno de los jueces así lo ha determinado en un Pleno extraordinario convocado para este miércoles a las 12.00 horas en el marco del cual se ha deliberado la candidatura de la fiscal de Sala que sustituirá a Álvaro García Ortiz tras su condena en el Tribunal Supremo.

El Consejo ha cumplido de esta forma el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución y 599.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Gobierno de Pedro Sánchez anunció a primera hora de este lunes a Peramato como su candidata para ocupar la más alta instancia del Ministerio Fiscal. La miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) es fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

Tras ello, la candidata tendrá que comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados donde pasará el examen de candidata. Una vez efectuado el trámite (que tampoco es vinculante), el Rey efectuará el nombramiento propuesto por el Consejo de Ministros y Peramato se convertirá en la próxima fiscal general del Estado.

Cabe recordar que es habitual que el Consejo avale la idoneidad de los candidatos a fiscal general. De hecho, la única vez que no lo hizo fue con García Ortiz, cuando el Gobierno lo propuso para repetir en el cargo tras los comicios de 2023. En ese caso, el Consejo se partió en dos y los vocales de sensibilidad conservadora le declararon inidóneo amparándose principalmente en el fallo del Tribunal Supremo que tumbó el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala y en el que le acusó de actuar con desviación de poder.