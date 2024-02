La Comunidad de Madrid se desvincula una vez más de la declaración BIC de Cuelgamuros

La Comunidad de Madrid insiste: no declarará Bien de Interés Cultural (BIC) el Valle de los Caídos, como le han pedido de forma reiterada la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), Vox y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, porque alega que no le compete. Ayer adelantó al Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea lo que defenderá ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que le pidió razonar su negativa ante la ADVC.

El director general de Patrimonio Cultural y Oficina del Español, Bartolomé González, dejó claro que el inicio de un expediente para declarar Cuelgamuros como BIC corresponde al Gobierno central y no al regional, al estar «adscrito al patrimonio de la Administración General del Estado».

Esa y no otra será la respuesta que la Comunidad dará a la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos después de que el TSJM estimara parcialmente el recurso de esta entidad tras la negativa del Gobierno regional. Un fallo que, si bien reconoce que la asociación «no tiene un derecho subjetivo» a obtener la declaración, «sí a obtener una respuesta expresa y razonada sobre la procedencia o no de la incoación», como recordó al ex alcalde de Alcalá de Henares el diputado de Vox José Antonio Fúster durante la sesión de la Comisión de Cultura.

«En cumplimiento de esa sentencia, la Comunidad resolverá fundamentando en Derecho las razones de la improcedencia de esa declaración», le respondió González, adelantando así la contestación ante el TSJM.

Fúster mostró su contrariedad: «Fenomenal, o sea que no van a hacer nada... muy bien», dijo advirtiendo de que su partido pedirá «comparecencias» y hará «proposiciones no de ley» al respecto. «Esto es ridículo», lamentó. El parlamentario defendió la capacidad de la Administración autonómica para iniciar el expediente, ya que el conjunto de Cuelgamuros «no se halla integrado en Patrimonio Nacional», sino que «es un bien cuya titularidad pertenece a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos».

«El hecho de que su Patronato esté integrado por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional no convierte a dicho Patronato en órgano de Patrimonio Nacional, sigue siendo jurídicamente un órgano de la Fundación», insistió. Y «tampoco», abundó, «está gestionado por la Administración del Estado, sino por el propio Patronato de la Fundación».

El parlamentario de Vox interpeló a González directamente sobre si había «estado alguna vez» en Cuelgamuros: «No me puedo creer que me diga usted que no es un bien que merece ser protegido por la Comunidad de Madrid». Fúster defendió, más allá de cuestiones ideológicas, la procedencia de este amparo por motivos tanto «arquitectónicos como históricos», e incluso «ecológicamente» por ser punto de partida de diversas «rutas naturales» por el entorno de la Sierra de Madrid.

El diputado de Vox aludió expresamente al presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, Pablo Linares, con la propuesta de «acompañarle» al enclave para ver por qué el Valle de los Caídos es «exactamente un Bien de Interés Cultural».

En su intervención, el director general de Patrimonio Cultural dijo apoyarse en el «marco legal», haciendo referencia a la protección integral del enclave al señalar que en la ficha del catálogo de bienes protegidos consta que «únicamente se permitirán obras de rehabilitación y mantenimiento, siendo necesario para el resto un plan especial que valore el conjunto de las obras e instalaciones que se pretendan».

Respecto a la incoación de un procedimiento de declaración como BIC en el caso de bienes «adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional» –que en su consideración es lo que ocurre con Cuelgamuros–, la competencia «es exclusiva del Estado, careciendo por tanto la Comunidad de Madrid de competencias en el procedimiento instado», concluyó.

Una argumentación que no convenció al parlamentario de Vox. «Les falta voluntad política y sentido común», lanzó Fúster al acabar su intervención.