Condenan al marido de Esperanza Aguirre a pagar 853.000 euros a su hermano por un cuadro de Goya

El Juzgado de Primera Instancia número 19 de Madrid ha condenado al marido de Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, a pagar 853.732 euros a su hermano Íñigo por el cuadro de Francisco de Goya que vendió en 2012.

Tal y como relata la sentencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el conde de Bornos vendió por más de cinco millones de euros al empresario Juan Villar Mir a través de la prestigiosa casa de subastas Sotheby's.

Cinco meses después de efectuarse la compraventa, el hermano menor del marido de Aguirre, que reside en Nueva York (EE UU) recibió una comunicación en la que se le informaba de que Fernando había vendido la obra por la "situación económica desesperada" que atravesaba. Debía siete millones de euros "que no podía cubrir con la venta de inmuebles".

El resto de hermanos se reunieron con Fernando en Madrid "con el fin de ayudarle a superar la grave situación económica que padecía". Decidieron, por unanimidad, poner a la venta el retrato de Valentín Belvís de Moncada pintado por Goya que habían heredado de su padre, Ignacio Ramírez de Haro.

Los cinco hermanos y la hija del sexto ya fallecido acordaron que el esposo de la histórica dirigente del PP pagaría a cada uno 853.732 euros por la transacción.

Ahora, el juez madrileño obliga a Fernando a pagar a su hermano diplomático la citada cifra, dado que nunca le había llegado a ingresar esta cantidad adeudada.