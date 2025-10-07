El Congreso aplaza la votación del embargo a Israel, como pedían PP y Junts

El Congreso de los Diputados ha aplazado la votación del embargo de armas a Israel que iba a tener lugar este martes. El debate se seguirá realizando esta tarde, pero la votación finalmente sucederá mañana, después de que termine el Pleno. El objetivo es evitar que dicha votación coincida con el segundo aniversario de la matanza de Hamás.

Según fuentes parlamentarias, el aplazamiento fue pedido por los grupos del PP y de Junts. Lo hicieron después de que diversas fuentes diplomáticas se quejaran de que era una falta de respeto hacer coincidir el debate con el aniversario.

Además, el Gobierno podría haber traído el debate al Congreso más tarde, ya que todavía tenía margen para su convalidación como real decreto (30 días desde su aprobación). El PP también había pedido aplazar todo el debate hasta la semana que viene.

Este asunto se abordó en la Junta de Portavoces de este martes, que acabó aceptando aplazar la votación, pero no el debate. La mayoría de los grupos parlamentarios se mostraron a favor de aplazar dicha votación, porque les era indiferente. Pero para aplazar el debate hacía falta unanimidad, y esa no se ha logrado.

El aplazamiento de la votación da tiempo al Gobierno para intentar que Podemos no acabe tumbando la iniciativa. La formación morada ya ha dicho que no apoyará el embargo y si vota en contra, decaerá. Si se abstiene, en cambio, sí podría salir adelante. Los morados todavía no quieren anunciar el sentido de su voto y piden al Gobierno que retire el embargo y traiga uno nuevo.