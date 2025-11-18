El Congreso vota hoy la ley de Vox para rebajar la edad penal a 12 años

El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes la proposición de ley presentada por Vox para reformar la Ley del Menor del año 2000 con el fin de rebajar la edad penal a 12 años (ahora está en 14), sancionar "con más firmeza y eficacia" los delitos cometidos por menores de 18 años, endurecer la duración de los internamientos para delitos graves y facilitar la expulsión de aquellos que sean extranjeros.

En concreto, la reforma de Vox establece en su articulo 10 la medida de expulsión ordinaria respecto de menores de origen extranjero y que se revocará la nacionalidad española a los que la hubieran adquirido. La sentencia será "título suficiente para la expulsión del menor, sin necesidad de ulterior resolución administrativa", y podrá ejecutarse incluso si los padres o representantes legales del menor residen en territorio español.

La iniciativa legislativa introduce asimismo la posibilidad de que un menor cumpla la medida en su país de origen cuando existan acuerdos bilaterales, o que parte de un internamiento en España se sustituya por expulsión.

Diez años de internamiento para menores de 15 años

En cuanto a la duración de las medidas, el texto establece que la de internamiento en régimen cerrado podrá alcanzar entre tres y ocho años para menores de entre 12 y 15 años; y entre cinco y doce años para los de 16 o 17 cuando se trate de delitos como homicidio, asesinato o agresiones sexuales tipificadas en los artículos 138, 139, 178 a 181 o 571 a 580 del Código Penal.

El artículo 11 de la reforma de Vox eleva además los máximos de internamiento a diez años de internamiento en un centro de régimen cerrado para menores de 16 y quince años de reclusión para mayores de esa edad en casos de varios delitos graves.

El articulado también endurece el régimen disciplinario en centros de internamiento, regulando sanciones como la separación del grupo hasta diez días, la privación de salidas de fin de semana hasta dos meses o la limitación de actividades recreativas hasta cuatro meses.

Además, aumentan las medidas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, que con las modificaciones de Vox tendrían una duración máxima de 150 horas. La medida de permanencia de fin de semana en su ejecución no excederá de doce fines de semana.

La proposición sustituye también toda referencia a la palabra 'falta' por 'delito leve' y modifica la prescripción de los delitos cometidos por menores, fijando que prescribirán "con arreglo a las normas contenidas en el Código Penal" cuando las penas sean igual o superior a quince años, y estableciendo distintos plazos para el resto de categorías delictivas.

Aumento de la delincuencia joven

En la exposición de motivos, que recoge Europa Press, el partido dirigido por Santiago Abascal argumenta que es necesario restaurar la responsabilidad individual, que el sistema actual "impide en muchos casos imponer medidas educativas efectivas" y que se deben revisar las sanciones administrativas durante el cumplimiento de la pena.

Además, exponen que la actual regulación "ha sido totalmente superada por la realidad" y afirma que la delincuencia pre-adolescente y adolescente no para de crecer, tanto en cantidad de delitos cometidos como en la gravedad de estos. Vox sostiene que existe un "deterioro moral y social" y menciona la "proliferación de nuevas figuras delictivas, importadas junto con la inmigración ilegal, masiva y descontrolada".

