Detenido el presidente de la diputación de Almería por contratos irregulares en el "caso Mascarillas"

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano Garcia (PP), al vicepresidente, Fernando Giménez (PP), y al alcalde de la localidad almeriense de Fines (PP), Rodrigo Sánchez, que estaban siendo investigados por el caso mascarillas, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

El caso lo investiga el Juzgado número 1 de Almería y durante la mañana se desarrollarán distintos registros en diferentes domicilios.

Giménez y Sánchez se encontraban investigados judicialmente dentro del conocido como caso mascarillas, que indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados por la Diputación durante la pandemia.

Precisamente, a principios de mes, el PSOE había solicitado que se llamase a declarar como testigo en esta causa al presidente provincial y presidente del PP de Almería, Javier A. García.

El PSOE, que ejerce la acusación popular, fundamenta su solicitud en “la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados” y en los nuevos datos contenidos en el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el 25 de abril.

El partido pedía al juzgado que tome declaración a Javier A. García, en su condición de responsable último de la firma del contrato público que dio origen a la causa, para esclarecer cuándo, cómo y de quién tuvo conocimiento de las negociaciones y adjudicaciones investigadas.

Según el escrito de los socialistas, se trataba de determinar si pudieron concurrir indicios de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales o negociaciones prohibidas en la tramitación del contrato, valorado en 2,03 millones de euros.

El partido solicitaba asimismo que la Diputación aporte la relación de asesores del presidente entre marzo de 2020 y marzo de 2022, con detalle de sus funciones y adscripción, así como la identificación de los asignados a las áreas del entonces diputado Óscar Liria Sánchez y el actual vicepresidente Fernando Giménez Giménez, ambos investigados en la instrucción judicial.

También mencionaban comunicaciones de un grupo de mensajería denominado 'Naranjito', en el que —según se recoge— Javier A. García habría intercambiado mensajes con Liria (vicepresidente III en aquel momento y uno de los primeros detenidos en ‘Mascarillas’- y Giménez.

Uno de ellos, reproducido en el documento, dice textualmente: “Óscar, ¡hay que ver la que tienes liada con las mascarillas! (…) ¡calla ya!”.

El PSOE consideraba que esa conversación “pone de manifiesto un conocimiento directo de los hechos” y reclamaba su incorporación íntegra a la causa.

EFE