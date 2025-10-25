Las conversaciones del yihadista catalán detenido: "Chaleco bomba y para Gaza"

Jorge V.L. nació en Reus (Tarragona) hace 24 años. Una adolescencia complicada desembocó en una silenciosa afición en redes sociales: compartir contenido yihadista. El autoadoctrinamiento de este vigilante de seguridad fue tal que pensaba desplazarse a una zona de conflicto para combatir. Llegó a enviar donativos al Campo de Al Houl en Siria. "Chaleco bomba y para Gaza", manifestó en una de las conversaciones intervenidas por la Policía Nacional.

La figura de este joven emergió en las diligencias de la Comisaría General de Información en junio de 2024. Tenía un papel activo en redes sociales desde su domicilio en Huesca. En un primero momento fue fichado por la Brigada Provincial de Información de Zaragoza que inició las diligencias en un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

Los problemas de adolescencia de este joven provocaron un uso desbocado de las redes sociales. De esta forma llegó hasta las redes yihadistas. Los expertos en Información, que tienen vigilados todos estos focos, comprobaron lo activo que era Jorge en redes sociales. Compartía mensajes y archivos de carácter terrorista con especial inquietud con Dáesh, Al Qaeda o terroristas suicidas. Como es tradicional alienta a ir a la yihad, a atacar infieles y al martirio.

Así, la investigación revela que utilizaba varios perfiles de Tik Tok, donde compartía vídeos de homenaje a Osama Bin Laden, Facebook e Instagram. Los agentes de la Comisaría General de Información interceptaron conversaciones telefónicas de este joven donde manifestaba su voluntad de ir a hacer la yihad. "Yo a los cuarenta me voy a hacer la yihad", manifestó en una de estas charlas a las que ha tenido acceso LA RAZÓN.

"Yo España me la suda es kafir", profería. "Ucrania me suda la polla porque no es musulmán (...); no, no, hay que hacer, de hecho te lo pone en el Corán (...); no no, y la guerra también es, de cierta manera, obligatoria si atacan a musulmanes, tienes que ir a ayudar", señalaba.

Con sus interlocutores por teléfono recitaba el Corán abogando por el uso de la "yihad beligerante". "Hay que ir y matar a los judíos... Yo si defendiese a un musulmán aquí en España, moriría como mártir", ensalzaba. El amigo que estaba al otro lado del teléfono intentó convencer de forma reiterada a Jorge para hacerle ver lo equivocado que estaba en sus ideas radicales.

En otra de las conversaciones, el joven catalán hablaba de unas inversiones que había realizado y que en un cierto tiempo le podrían dar rentabilidad. "Yo igual lo dejaré pues toda mi vida, te quiero decir, bueno para cuando me jubile o lo que sea antes de irme a hacer la yihad", añadía. "Yo quiero ir a la yihad, yo es que al final veo que iré solo como son todo gays", criticaba en una conversación del 8 de julio de este mismo año.

"Pago 20 euros a un niño para que se inmole"

Un mes después volvió a la carga con sus intenciones. "Para quedarte tocándote los huevos en África vete a la yihad a Gaza a matar judíos... Antes de morir si hace falta chaleco bomba y para Gaza a Israel, para morir en la cama pues para eso hago eso me cargo alguno y a tomar por culo. Le doy a un niño 20 euros y se inmola, toma niño te doy 1.000 euros si le das al botón rojo", frivolizaba.

Otro de los aspectos que destacaba la Policía Nacional es que el investigado tomaba medidas de seguridad ya que tenía pleno conocimiento del carácter delictivo de la actividad que desplegaba en redes sociales. Unos perfiles en diferentes plataformas que iba eliminando de forma temporal o a los que cambiaba el nombre para intentar dificultar una posible investigación.

Sucesos.- La Policía Nacional detiene en Huesca a una persona vinculada al terrorismo yihadista Europa Press

En un primer análisis de su dispositivo móvil, los agentes hallaron en su iPhone imágenes practicando con un fusil de airsoft, dentro de su habitación con una chilaba o fotografías de agradecimiento por el envío de dinero al Campo de Al Houl en Siria. Este punto del planeta es conocido como un centro de internamiento de mujeres y menores adscritos a Dáesh en el país durante el conflicto, como familiares de combatientes o como parte activa en funciones de colaboración con la estructura yihadista.

Jorge también guardaba imágenes con simbología de estas organizaciones criminales con banderas colgadas de una cuerda. Otras instantáneas eran de milicias de los diferentes grupos y, otra vez más, el rostro de Osama Bin Laden vestido de yihadista con bandera del HTS, que está asociado desde siempre a Al Qaeda. Pasó a disposición judicial y este jueves ingresó en prisión provisional.