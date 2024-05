IU decidirá a partir de otoño su política de alianzas y relación con Sumar

Izquierda Unida sale con la convicción de que la organización sale reforzada de su XII Asamblea en la que ha renovado el liderazgo del partido, que ahora pilotará el excoordinador andaluz, Antonio Maíllo, tras la marcha de Alberto Garzón. Exhibición de fuerza, de apoyo militante y una IU "viva" eran los comentarios que más se podían escuchar este fin de semana en la sede de UGT donde el partido se preparaba para arrancar un nuevo ciclo político. El partido refuerza su vocación de ampliar los espacios de unidad y democráticos "con igualdad de condiciones", en relación a la unidad con Sumar o con el resto de partidos aliados a lo largo del territorio.

En la Asamblea venció la tesis más próxima a la colaboración extensa con Sumar y quedaron rechazados todos los postulados que clamaban por una mera relación de coalición electoral con el partido de Yolanda Díaz. El nuevo coordinador federal, Antonio Maíllo, defiende precisamente una federación de partidos y una IU que se relacione con Sumar "sin asímetrías". El objetivo pasa por aumentar el nivel de influencia de IU sobre el partido de Yolanda Díaz y es precisamente ese el documento que quedó aprobado por parte de la formación. Con casi el 80% de los votos a favor, fue proclamado como líder, ampliando hasta en un 25% el apoyo que había obtenido en la votación de la militancia.

El partido, si bien quiere establecer una nueva relación y más próximidad con Sumar, no decidirá de inmediato su implantación dentro de los órganos de dirección de los de Díaz y esperará a después de las elecciones europeas abordad ese debate El objetivo principal pasa por centrarse en la contienda electoral y asegurar que su representante a las elecciones europeas dentro de Sumar, Manu Pineda, -número cuatro en la lista- finalmente consiga el acta de eurodiputado. Además, la formación de Maíllo apuesta por reforzar los canales de trabajo que ya hay en marcha, como es el gobierno de coalición -donde está la ministra Sira Rego- y el grupo parlamentario, donde IU cuenta con cinco escaños propios en la coalición.

Fuentes cercanas al nuevo coordinador federal explican que no quieren ser "meros expectadores" del proceso de unidad que pilota Díaz, ni una mera coalición, como apostaban el resto de candidaturas que se presentaban, sino que quieren ser "constructores". Esas enmiendas al texto político de IU quedaron derrotadas. Buscan democratizar los frentes amplios y su apuesta pasa por tener un papel protagonista. El partido, eso sí, da por zanjado el debate que abrió Sumar para la incorporación del resto de partidos en los órganos directivos de Sumar en la que los afines de Díaz coparían el 70% de la dirección, mientras que las formaciones como IU, Más Madrid o los comunes, tan solo el 30 por ciento de poder. Según este sector de IU, ese planteamiento "ya no tiene sentido", es "irreal" y apuestan por consensuar otro tipo de pesos. Dan por zanjada así, esa propuesta de Díaz. Por ejemplo, habrá que estar muy atentos a las alianzas territoriales, donde IU también busca que su peso sea predominante, al ser la formación con mayor capacidad militante e institucional en la izquierda alternativa al PSOE.

Si dará pasos, en el corto plazo de tiempo. Y es que, si bien, el partido aprobó su documento político-organizativo sin apenas variaciones, sí hay una que dibuja certidumbre en cuanto a la organización de la relación con Sumar. Según ha podido saber este diario, el equipo de Maíllo pactó una enmienda transaccional con los de Sira Rego, que acuerda mandatar a la nueva dirección de la coordinadora federal elegida, la organización de un debate monográfico para desarrollar y concretar la apuesta de frente amplio con Sumar y las alianzas que IU mantiene con el resto de organizaciones a lo largo del territorio. Un debate, "de abajo a arriba", que comenzará a partir de otoño de este año. Si bien, no se admite que sea una conferencia política, como planteaba también el sector de "La izquierda necesaria" del excoordinador José Antonio García Rubio, sino un debate con el objetivo de continuar en la construcción de frentes amplios -donde estarían incluidos todos los partidos y no solo Sumar-. Y es que, la construcción de este frente amplio será debatida por los órganos de IU, por eso no se ve la necesidad de una conferencia política. Coincidirá este debate que se iniciará, con la próxima asamblea de Sumar que también tendrá lugar a finales del año y completará la hoja de ruta de Sumar como organización política, cuando se debata el Código ético, documento organizativo y político de Díaz.

El partido adopta en el mismo documento político, la fórmula de Federación de partidos donde se regulen las relaciones y competencias de cada actor y de los órganos, para la estabilidad entre todos los partidos afines con Sumar. Así, para IU la construcción del frente amplio deberá hacerse desde el reconocimiento y asunción de las personalidades jurídicas de las partes que participen en el mismo y podría ser válida cualquier fórmula excepto la de partido político. El partido apostará también por consolidar la coalición a nivel estatal y reforzar la bilateralidad si no se avanza en la construcción de un frente amplio y, avisa a los de Díaz, que, no se puede utilizar la marca común de la coalición contra los actores que han construido el proceso, de cara a una rivalidad en diferentes procesos autonómicos. Entre otras cosas, si finalmente no se logra pasar de una coalición IU, advierte, que pondrá en marcha mecanismos de participación popular como aambleas o primarias para los diferentes procesos electorales que se den en el tiempo.

No obstante, en el entorno de Maíllo dan prioridad a la conversación que ahora tendrán que tener con la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, para consolidar la relación. La también ministra de Trabajo, que no acudió a la Asamblea por encontrarse en precampaña para las elecciones europeas, felicitó y deseó aciertos a la nueva dirección.