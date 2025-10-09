Un joven de 23 años fallece al precipitarse desde un balcón durante un incendio en un hotel de Tenerife

Un varón de 23 años perdió la vida anoche tras caer desde un balcón de un establecimiento hotelero situado en la Avenida Venezuela, en el municipio turístico del norte de Tenerife. La alerta se produjo a las 21:01 horas cuando el CECOES 1-1-2 recibió un aviso por incendio en el inmueble. Durante la intervención, los actuantes comunicaron la caída de una persona al exterior. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) confirmó el fallecimiento en el lugar por lesiones incompatibles con la vida.

Ante la llamada inicial, el CECOES activó al Consorcio de Bomberos de Tenerife, que extinguió el fuego localizado en una habitación y procedió a la ventilación de la instalación para disipar el humo. El SUC desplazó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, peroel equipo sanitario solo pudo certificar la muerte del joven. Policía Local acordonó la zona y reguló los accesos mientras Policía Nacional asumía las diligencias.

Las circunstancias del suceso se encuentran bajo investigación por parte de la Policía Nacional. Por ahora no existen causas oficiales sobre cómo se produjo la precipitación. Fuentes operativas subrayan que se trabaja en la reconstrucción de los hechos.