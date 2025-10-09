Un policía condenado por agredir a una menor de 15 años en una estación de tren en Londres

Un agente de la Policía de Transporte Británica ha sido declarado culpable de agredir a una adolescente de 15 años en la entrada de la estación Camden Road Overground, en Londres. El incidente, ocurrido durante una jornada rutinaria, concluyó con la condena de PC Adrian Young, de 48 años, tras un juicio celebrado en el Westminster Magistrates' Court.

Las imágenes de CCTV capturaron un momento de violencia inexplicable, donde el agente sometió a la joven con una fuerza completamente desproporcionada, dejando en evidencia un comportamiento profesional inadecuado.

Las grabaciones de seguridad documentan con precisión la brutalidad de la intervención policial. El agente inmovilizó a la adolescente —descrita como significativamente más pequeña— mediante una llave de cabeza, manteniéndola sometida durante aproximadamente 30 segundos. Con una agresividad injustificada, la empujó contra una máquina expendedora de billetes, para posteriormente esposarla y detenerla.

El Independent Office for Police Conduct (IOPC) inició una investigación exhaustiva tras la denuncia de un testigo presencial. Emily Barry, directora del organismo, enfatizó que los agentes deben emplear una fuerza necesaria, proporcionada y razonable, destacando que en este caso no existía ninguna justificación para la agresión.

PC Adrian Young no solo enfrenta una condena penal, sino también un proceso disciplinario que podría resultar en sanciones administrativas o su expulsión del cuerpo policial. La sentencia está programada para el 13 de noviembre, momento en el que se determinará la pena correspondiente.

