La Legión despide este lunes a los más de 800 militares que partirán rumbo a Eslovaquia

La Brigada de La Legión va a despedir este lunes al contingente F-E SVK, compuesto por más de 800 militares, que durante el mes de diciembre se desplegará en Eslovaquia, durante una parada militar en la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería) con motivo, además, de la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción.

El contingente, formado por unidades pertenecientes a la Brigada de la Legión y otras pertenecientes al Ejército de Tierra, se ha instruido durante las últimas semanas en la sede de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II así como en Granada o en Centro de Adiestramiento de San Gregorio (Zaragoza) como parte de su preparación operativa previa al despliegue en Eslovaquia.

La formación de esta quinta rotación ha permitido el desarrollo de ejercicios de instrucción y adiestramiento en combate urbano con apoyo de sistemas aéreos no tripulados, el empleo de estrategias defensivas y armadas así como en primeros auxilios y asistencia inicial a una baja.

Las Fuerzas Armadas españolas iniciaron el 20 de enero de 2024 el despliegue progresivo de personal y capacidades en Eslovaquia donde, con alrededor de 800 efectivos y 200 vehículos, es 'Nación Marco' de uno de los ocho grupos de combate multinacionales que la Alianza Atlántica tiene desplegados en el flanco Este como parte de su Disuasión y Defensa.

Envío a Irak

A finales de noviembre, el Tercio "Gran Capitán" 1º de la Legión, con base en Melilla, envió a Irak otros 100 militares que completan el contingente A/I XXIII que va a participar durante los próximos seis meses en la misión de la OTAN en el marco de la lucha contra el Dáesh.

Los militares fueron despedidos en el puerto de la ciudad autónoma por el coronel jefe del Tercio, que les dirigió unas breves palabras de reconocimiento y ánimo en su despliegue en la Operación de Apoyo a Irak, en el marco de los compromisos internacionales adquiridos por España.

El contingente, integrado por soldados del Tercio "Gran Capitán" 1º de La Legión y el Regimiento de Ingenieros número 8, ambas unidades con base en Melilla, comenzó a desplegarse en la zona de operaciones con la llegada el pasado 8 de noviembre de personal clave del contingente.

Hay que recordar que España participa en esta Operación de Apoyo a Irak desde 2015 junto a ejércitos de otros países para contribuir al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas iraquíes con el fin de derrotar al Dáesh en una fuerza multinacional conjunta como parte de la Operación Inherent Resolve, formada por más de 80 naciones y amparada por dos resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.