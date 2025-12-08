La presión fiscal no cesa: Hacienda logra 47.000 millones más de ingresos tributarios en 10 meses que en todo el año 2019

La recaudación tributaria en España mantiene sus ingresos en cifras récord, que se baten mes sobre mes tanto al crecimiento macroeconómico y a la mejora del consumo privado como por el aumento de la presión fiscal, que no cesa. Un dato histórico de recaudación ha permitido al Gobierno reducir el déficit público, en términos de contabilidad nacional y sin tener en cuenta las corporaciones locales, a 22.582 millones en octubre, inferior en un 17% al del mismo periodo de 2024. Un logro que se ha debido al aumento de los ingresos no financieros, pero no a una reducción significativa del gasto.

Así, la recaudación tributaria está en cifras récord, disparándose desde que Pedro Sánchez tomó las riendas del Gobierno. Así, en 2019, en su primer año completo como presidente, los ingresos tributarios se elevaron hasta los 212.808 millones de euros, un 2% más que en 2018. pero esta cantidad se queda a años luz de los ingresos tributarios alcanzados apenas cinco años después, en 2024, cuando alcanzaron ya la marca histórica de 294.734 millones de euros, lo que suponía un incremento del 8,4% con respecto al año anterior. Este aumento se debió principalmente al crecimiento de la recaudación por el IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades, pero también por las nuevas figuras impositivas, por el crecimiento de las bases imponibles, el incremento del rendimiento de los beneficios empresariales y por los continuos cambios normativos que han elevado la presión fiscal y teniendo un impacto directo en la cifra final.

De este modo, el año 2025 volverá a ser un ejercicio récord de ingresos tributarios, después de que octubre se situaron en 260.206 millones, lo que implica un 8,6% más respecto al mismo periodo de 2024, de los que 217.206 millones fueron directamente por impuestos, en torno al 83% del total de los recursos, tras crecer casi un 10% respecto a octubre de 2024. Eso significa que Hacienda ha recaudado en solo 10 meses casi 47.400 millones más que en todo el año 2019 y que, en términos globales, la arcas públicas hayan tenido unos ingresos tributarios de 82.000 millones más en seis años, sin contar con el ejercicio incompleto de 2025, que mantiene cifras récord.

De momento, en el presente ejercicio hasta octubre, todos los grandes impuestos aumentaron sus ingresos -el IRPF, un 17,3%; el IVA, un 9,6%, y el impuesto de Sociedades, un 6,6%-, unos recursos a los que hay que sumar el nuevo impuesto bancario y la mayor recaudación de figuras como el impuesto eléctrico o el impuesto sobre primas de los seguros.

En concreto, el IRPF alcanzó los 51.045 millones, con un aumento del 17,3%, y los ingresos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, con 4.210 millones, se elevaron un 30,6%. El Impuesto sobre Sociedades alcanzó los 46.007 millones, con un avance del 6,6%. Los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 7,9% hasta los 113.873 millones, de los cuales, 86.515 millones corresponden a ingresos por IVA, cifra superior en un 9,6% a la de 2024. Los impuestos especiales destaca el avance de los ingresos derivados de las Labores del tabaco en un 5,3%, hasta 5.869 millones, y sobre hidrocarburos en un 1,6%, hasta 10.470 millones. Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio alcanzaron los 103.194 millones, cifra superior en un 12% a la de los diez meses equivalentes de 2024.

Los impuestos sobre el capital alcanzaron los 139 millones de euros y los ingresos de las cotizaciones sociales, los 5.407 millones. Las rentas de la propiedad se situaron en 6.505 millones, de los cuales 5.962 correspondieron a los intereses, con un descenso del 8% respecto al anterior ejercicio y 543 millones a los dividendos y otras rentas. Los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios alcanzaron un total de 1.615 millones de euros. Finalmente, el resto de recursos registraron 10.734 millones, entre ellos la ayuda a la inversión y la cooperación internacional corrientes, entre otras.

Especial relevancia tiene también el dato del aumento de las subvenciones, de más de un 20% respecto a hacer un año, una cifra que ha aumentado significativamente sin que en los dos últimos ejercicios se hayan aprobado Presupuestos Generales, por lo que este aumento se debería a concesiones discrecionales directas por parte del Ejecutivo. La Administración no ha aprovechado el récord recaudatorio para enjugar el agujero público y lograr superávit de caja, ya que ha vuelto a decidir que en estos nueve meses los gastos del Estado aumentaran un 6% por el avance de partidas como inversiones -un 30,8% más incluidas las ayudas de la Dana-, la citada de de subvenciones (20,7% más), intereses de la deuda (8,7%) y la remuneración de asalariados (5,1%).