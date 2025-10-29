El día que Sánchez dio de lado a las víctimas de la dana para repartirse los sillones de RTVE

Se cumple un año desde que el pasado 29 de octubre de 2024 tuviese lugar la catástrofe de la DANA en la Comunitat Valenciana que dejó 229 fallecidos que todavía esperan justicia. Un año después, el aniversario ha vuelto a coincidir con la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, aunque con severas diferencias.

Si bien el año pasado el control al Ejecutivo se acabó suspendiendo a petición del Partido Popular "por respeto" a lo que estaba sucediendo en España, y a las previsiones que se esperaban, este año ha sido el Gobierno el que ha asumido un perfil bajo durante este día, alegando que se debe a una cuestión de "empatía" con las víctimas de la DANA.

"No es el día. Hoy es el día de las víctimas de la DANA. Hoy es un día muy duro para los familiares de las víctimas, para las personas que lo han perdido todo, que están reconstruyendo sus vidas. Es un día de dolor para la Comunitat Valenciana", ha respondido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la interpelación del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Este le preguntaba por su comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, que mañana sentará al presidente del Gobierno en la misma sala en la que también declararon José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ahora en prisión.

"La pregunta es retórica: ¿Piensa decir la verdad o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez?", preguntaba Feijóo, ante lo que Sánchez ha permanecido impasivo y se ha limitado a "respetar" el día de las víctimas de la DANA y no entrar al trapo. Una actitud que, si bien similar, dista de la forma de proceder del Ejecutivo y del PSOE hace ahora un año.

La prioridad hace un año: repartirse RTVE

Un día después de que ocurriese la riada en las localidades valencianas, así como andaluzas y castellanomanchegas, el Congreso de los Diputados tenía previsto votar el decreto para la renovación de RTVE. Sin embargo, pese a que la prioridad era centrar todos los esfuerzos en las labores de rescate y reconstrucción por la DANA, el Gobierno y el PSOE decidieron seguir adelante con sus planes y no suspender la sesión.

Mientras las autoridades locales y los equipos de emergencia trabajaban contrarreloj para rescatar a afectados y contabilizar víctimas, el Gobierno y el PSOE decidieron no suspender el pleno extraordinario para consumar los que muchos califican de "asalto" a RTVE.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, optó por suspender parte de la actividad parlamentaria, pero no la votación sobre RTVE, lo que provocó el abandono del hemiciclo por parte del Partido Popular, Vox y Compromís, argumentando que no era el momento de abordar asuntos políticos mientras miles de personas sufrían las consecuencias del temporal. Un gesto que fue interpretado como una muestra de respeto hacia las víctimas y hacia los afectados por las graves inundaciones que asolaban Valencia y otras regiones.