Díaz recula y enfría dar la Presidencia de la Cámara al PNV

En paralelo a las advertencias de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al PSOE sobre la presidencia del Congreso, Yolanda Díaz también se pronunció ayer en un acto en O Carballiño (Orense) y enfrió la posibilidad de entregar la dirección de la Cámara Baja a otras formaciones del bloque de izquierdas. En este sentido, rechazó de forma velada que el PNV obtenga la Presidencia del Congreso, tal y como propuso Fernando Clavijo, presidente de Canarias y líder de Coalición Canaria, en una entrevista en « La Vanguardia». « Lo que tiene sentido es que el órgano de máxima importancia sea acorde a lo que votó la ciudadanía. Trabajamos para tener una mesa progresista», afirmó.

Esta afirmación de la vicepresidenta tercera en funciones del Gobierno y líder de Sumar contradice, en cierta medida, lo que había señalado días atrás Joan Baldoví, de Compromís, que forma parte de Sumar. El dirigente valenciano apeló a la generosidad del PSOE para ceder la Presidencia del Congreso a algunos de los partidos de izquierda que pretenden dar apoyo a la investidura de Sánchez, como reflejo de la « pluralidad de los resultados». Ese planteamiento de Baldoví no gustó tampoco en las filas del PSOE, donde consideran que las negociaciones deben ser conducidas por los propios socialistas y rechazan que los de Díaz se entrometan, contribuyendo a encarecer todavía más los acuerdos con los independentistas.

De esta manera, Díaz optó ayer por ser muy prudente sobre el debate de la formación de la Mesa del Congreso y se limitó prácticamente a hacer un llamamiento a los partidos a llegar a un acuerdo de inmediato para conformar un «Gobierno progresista». « Nadie entendería que estas elecciones fueran un retroceso», señaló en referencia a su rechazo a que acabe formándose un Ejecutivo de derechas.

Además, también ayer habló Ada Colau, una voz importante dentro del espacio de Sumar, que había quedado silenciada por el deterioro de las relaciones con Díaz. Pese a todo, en una entrevista en « Efe», Colau mostró su pleno apoyo a la vicepresidenta tercera del Gobierno, que «ha hecho un esfuerzo que muy pocas personas podrían hacer » , al «echarse a la espalda la responsabilidad de liderar el reimpulso» de su espacio. «Yolanda Díaz puede contar conmigo, porque tiene mi máximo agradecimiento, y creo que ella también es consciente de que Cataluña ha sido y será clave», afirmó

Preguntada sobre si entra en sus planes asumir una cartera ministerial como la de Vivienda en caso de que se reedite un Gobierno de PSOE y Sumar, recalcó: « No pienso en ser ministra de Vivienda». « El derecho a la vivienda no se resolverá con un Ministerio por el derecho a la vivienda. Por lo tanto, yo no centraría la solución ni en si yo soy ministra ni, aún menos, en si soy ministra de Vivienda. Hace falta un Gobierno que lo tenga claro y que esté dispuesto a regular un mercado privado», zanjó.