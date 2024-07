Begoña Gómez cobró 20.000 euros anuales por una cátedra que la UCM no paga

La información aportada por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a la comisión de investigación del Senado sigue dejando datos llamativos y que ponen en evidencia que el trato que recibió Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, no parece que fuese el habitual. Por ejemplo, resulta curioso que, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la UCM manifiesta que las direcciones y codirecciones de las cátedras extraordinarias no están retribuidas. Así, en el anexo II al oficio de la UCO 95/2024 se recoge el informe de Transparencia de la UCM, y cuando la universidad valora si pueden facilitar la solicitud que les llega, amparándose en la misma Ley de Transparencia, concluyen lo siguiente: «En lo que se refiere a la posible remuneración, la UCM informa que no remunerará a la directora de la Cátedra por el ejercicio de esa responsabilidad, tal y como ocurre con todas las demás cátedras extraordinarias».

Pero, sin embargo, a pesar de estas aclaraciones de la UCM, en los datos económicos que obran en poder de la comisión de investigación del Senado aparece que Begoña Gómez cobró 5.500 euros por la «Dirección de la Cátedra», y otros 15.000 por el Máster que impartió.

Begoña Gómez, además de codirigir la cátedra, codirigió también el Máster Propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro que se imparte en dos modalidades, semipresencial y no presencial. Lleva impartiéndose en la UCM desde el curso académico 2014/15. Al no tratarse de un máster oficial, hasta el cambio de normativa de los estudios de formación permanente de la UCM, aprobada por Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2022, la propuesta de Máster debía ser aprobada cada año en la Comisión de Formación Permanente de la UCM y su precio en el Consejo Social de la universidad.

Las propuestas para el curso 2023/2024 tienen una modalidad semipresencial y otra no presencial, aprobadas en el comité de dirección de la Escuela de Gobierno de 27 de marzo de 2023, en la Comisión de Formación Permanente de 29 de mayo de 2023 y en el Pleno del Consejo Social del 9 de junio de 2023. El presupuesto incluido en la propuesta del máster semipresencial fue de 49.725 euros, y del no presencial, 55.675.

Además de este máster, impartido en sus dos modalidades, Begoña Gómez participa como codirectora en un segundo máster que se imparte en modalidad semipresencial. El presupuesto incluido en la propuesta de creación del mismo fue de 121.176 euros.

Para ver las cantidades que efectivamente cobró Begoña Gómez hay que conocer el contenido de las memorias de los dos títulos (uno de ellos impartido en dos modalidades diferentes). En dichas memorias se incluye el presupuesto definitivo en función del número final de alumnos que impartieron las enseñanzas y que quedó de la siguiente manera: en el máster en Fundraising en modalidad semipresencial, la dirección se llevó 15.000 euros; en el máster en Fundraising en modalidad no presencial, según la memoria, los alumnos fueron 13, más tres adicionales becados, y la dirección y codirección se llevaron 9.180 euros, y en el máster en Transformación Social Corporativa, la memoria certifica que hubo siete alumnos becados y tres que abonaron el 100% del importe del máster. La retención de la UCM fue de 10.000 euros, los ingresos brutos, de 66.960 euros, y los netos, de 56.916 euros.La dirección, en lugar de llevarse los 21.176 euros previstos, se llevó finalmente 10.000 euros.

Y hay un último apartado donde Begoña Gómez podría haber obtenido rendimiento y es por cuanto se refiere a las horas docentes que está habilitada para impartir y que son 37,5 horas en los dos primeros y 80 en el segundo. Es difícil calcular a priori el importe que podría haber ingresado por esta actividad, ya que la hora docente se abona a razón de 90 euros hora, salvo tutorías, corrección y ser parte de los tribunales del Trabajo Fin de Máster, cuyos importes varían llegando a alcanzar los 120 euros.

Igual que hubo empresas que acabaron soltando lastre, al comprobar que el patrocinio que estaban haciendo no se ajustaba a sus códigos internos, la Complutense ha enviado ahora un informe que deja en manos del juez Peinado decidir si la esposa del presidente cometió apropiación indebida a costa del centro docente. Hoy está de nuevo citada en el juzgado para declarar ante el juez que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esta declaración llega después de que el empresario Carlos Barrabés haya testificado ante el juez que se reunió en dos ocasiones con Pedro Sánchez y su mujer en Moncloa. Con esta última mantuvo, además, otra media docena de encuentros en el complejo presidencial.

Las adjudicaciones a una de las sociedades de Barrabés, Innova Next, están en el inicio de la causa abierta a Begoña Gómez. La esposa del presidente escribió en beneficio de esta empresa cartas de recomendación para contratos de la sociedad pública Red.es, en la que Innova Next resultó vencedora.