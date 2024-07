El PP tilda de "vergonzoso" que Sánchez participe en la estrategia de defensa de Begoña Gómez en La Moncloa

El PP carga contra el silencio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra los "privilegios" que se han dispensado desde el Ministerio del Interior a su mujer, Begoña Gómez, cuando al ir al juzgado de Plaza de Castilla donde había sido citada a declarar por el juez por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, "se han contabilizado hasta once furgones de la Policía Nacional". Critican que, mientras, la prensa, ha tenido que estar a una distancia prudencial para proteger "absurdamente a la mujer del presidente" que ha acudido con un coche con los cristales tintados y entrando por el garaje. "Es un trato que ningún otro español tiene, un trato preferente hacia la mujer del presidente del Gobierno".

El portavoz de los populares, Borja Sémper, en declaraciones a los medios también ha afeado que la comparecencia de Gómez la haya preparado, además de con su abogado, con su marido, el presidente del Gobierno. "No solo se hacen negocios para favorecer al presidente con su presencia sino que también el propio Sánchez participa en la estrategia de defensa de su mujer en La Moncloa. Es vergonzoso y lamentable".

Sémper también ha asegurado que "quien nada teme, tampoco teme responder a las preguntas" de un juez, de la oposición o de los españoles. "Sánchez ha perdido el contacto con la realidad y vive en una realidad paralela", apuntó y ha vuelto a exigir "respuestas" de Pedro Sánchez. "Esta indignidad no aguanta cinco minutos más", dijo.

Actuar con "opacidad, utilizar el Congreso para desviar y protegerse para no dar explicaciones, solo alientan más las sospechas" y ha asegurado que es razonable que el PP reclame la comparecencia de Sánchez pero indicó que quieren tener "toda la información posible" antes de que dé esas explicaciones. "No será hoy ni mañana, pero va a comparecer" al tiempo que ha insistido que Begoña Gómez tiene que dar explicaciones ante un juez. "Nosotros no hacemos oposición a Gómez sino a Sánchez". Sémper consideró que se "equivoca profundamente no dando explicaciones" e insistió en que el PP pide explicaciones a Sánchez y también a los partidos que lo sustentan, como Sumar, Podemos. Por ello, se ha preguntado: "¿Esto no es casta? ¿Qué dice ERC y Junts? ¿Por qué callan? ¿Es el poder de influencia de Sánchez sobre los que hace poco pedían contundencia en la corrupción?". "¿Qué le deben los partidos que sustentan a Sánchez en el Gobierno? ¿Está escrito en algún sitio que por ser la mujer del presidente del Gobierno ante lo que le acosa? La corrupción no tiene un pase y, aunque quieren naturalizar la corrupción "los españoles no la naturalizan"?.