El PSOE se enroca y exige el "archivo" al juez Peinado

El "caso Begoña Gómez" sigue marcando la agenda y obligando al PSOE y al Gobierno a reaccionar. En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva hoy en Ferraz el grueso de las preguntas de los periodistas ha ido dirigido sobre esta cuestión para tratar de clarificar el contexto en el que el empresario Juan Carlos Barrabés, según su declaración hoy ante el juez Juan Carlos Peinado, se reunión hasta en dos ocasiones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa, acompañado de su esposa.

En la dirección federal intentan sin éxito cerrar esta cuestión, reiterando hasta la saciedad que "no hay nada", que "no hay caso", apoyándose en los hasta dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que no han visto indicios de delito en la actuación de Begoña Gómez. Fuentes socialistas trasmiten su deseo de que "esto acabe, que se archive" y la portavoz socialista, Esther Peña, ha señalado que "tanto ruido solo busca hacer daño". "Son ataques a una mujer por el mero hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno", ha asegurado.

Fuentes socialistas encuadran dentro de la normalidad que la mujer del presidente estuviera presente en esas reuniones, dado que conocía personalmente a Juan Carlos Barrabés. "¿Tan raro es? ¿Cuál es el problema?", se preguntan las citadas fuentes. En público, desde el partido se refieren como "banalidades" a las dudas que surgen sobre el papel que habría jugado Gómez en estas reuniones. "Paren las rotativas", ha ironizado Peña, sobre lo noticiable de los encuentros. "Si a alguien le parece mal que un presidente se reúna con empresarios, esto no sería un país serio como es España. De donde no hay no se puede sacar, dejémonos de banalidades", ha resuelto.

En el PSOE defienden que el empresario Juan Carlos Barrabés es "una eminencia en su sector" y recuerdan que también ha participado en foros organizados por el PP y que incluso se le ha contratado por parte de gobiernos de este signo. "Cuestionar esto sería tirar piedras contra nuestro propio tejado", admiten fuentes socialistas en privado, que animan a buscar dónde están los "corrompidos" en la supuesta trama que salpica a la mujer del presidente del Gobierno. Insisten así que el caso debería archivarse y critican a aquellos "empeñados en deshumanizar y hacer daño al presidente del Gobierno"