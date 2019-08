El PP exige que Sánchez explique en el Congreso la «traición a Navarra y a España»

Beltrán ha afirmado que Bildu ya ha dicho que tiene "la llave del Gobierno", que es la que "sirve para abrir y para cerrar". "No lo pudo decir más claro. Bildu-Batasuna va a ser la llave de ese Gobierno y va a mandar y, desde luego, va a imponer sus políticas nacionalistas vascas y sobre todo sus políticas anexionistas de nuestra Comunidad Navarra al País Vasco", ha enfatizado.

IMPONER EL EUSKERA, LA IKURRIÑA Y ECHAR A LA GUARDIA CIVIL

"Sánchez lo sabía y lo sabe perfectamente, que no es ahora mismo una comunidad como otras, porque tenemos a Geroa Bai, que es un partido que ha nacido sólo para la anexión, y a Bildu-Batasuna con el interés de que seamos vascos. Él lo sabía, sabe lo que ha pasado estos cuatro años y, por lo tanto, tiene que dar explicaciones porque es el máximo responsable de esta traición", ha aseverado.

Por eso, ha recriminado a Sánchez que al permitir un Gobierno presidido por Chivite y no por Navarra Suma "lo que ha hecho es dar oxígeno" a los nacionalistas y Bildu "cuando ya estaban absolutamente noqueados". "Y de esa traición tiene que dar explicaciones sin falta el señor Sánchez", ha abundado.

SÁNCHEZ, EL ÚNICO RESPONSABLE SI HAY ELECCIONES

Después de la investidura fallida del candidato socialista el pasado 25 de julio en el Congreso, ha avisado a Sánchez de que si hay de nuevo elecciones generales en noviembre, solo va a haber "un responsable, y es el señor Sánchez". "El señor Sánchez solo quiere al señor Sánchez. Nada más le importa de verdad", ha recalcado.

En este punto, ha afeado al presidente del Gobierno en funciones la "farsa" que ha llevado estas semanas porque, a su juicio, desde las elecciones generales lleva "más de tres meses cruzado de brazos" y "una semana antes" de la investidura ha pretendido llegar a un acuerdo "con poco interés" con Unidas Podemos.

Beltrán ha cargado contra Sánchez por "querer diluir la responsabilidad de si hay elecciones entre todos" los partidos. "Y no lo vamos a consentir. La responsabilidad es solo y absolutamente única del señor Sánchez", ha exclamado.

"Desde luego, ir a elecciones no es lo mejor para España y los españoles. Eso no es lo que quieren. Desde el PP lo tenemos claro, para lo que estamos es para dar soluciones a los ciudadanos, no problemas. Y unas elecciones otra vez sería darles problemas", ha manifestado. Precisamente, este viernes la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, dijo que el PP quiere una repetición electoral.