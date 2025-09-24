Emocionante vídeo con las palabras de la viuda de un guardia civil asesinado por ETA: "Ya no puedo más, me siento ridícula pidiendo justicia cada año"

"Ya no puedo más. Me siento ridícula pidiendo justicia cada año, hace 23. No me compensa. Los asesinos no van a cumplir la pena que se merecen". Mará José, la viuda del guardia Juan Carlos Beiro, asesinado por ETA en la localidad navarra de Leiza hace 23 años, al hacer explosión una bomba-trampa, no ha podido contener laa emoción y las lágrimas en el homenaje que se ha re ndido a su marido esta mañana en la citada localidad.

El mejor testimonio de la noticia es el vídeo que se inserta junto a esta información, que no precisa de más comentarios. Las palabras de María José son la expresión del sentimiento que tienen muchas víctimas al comprobar como se blanquean a los pistoleros que acabaron con las vidas de los suyos.

Al acto han asistido representantes políticos, de las Fuerzas de Seguridad y Armadas y vecinos del pueblo que se han sumado al homenaje y han acompañado a la viuda.